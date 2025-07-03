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Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие - РИА Новости, 03.07.2025
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https://ria.ru/20250703/rossija-2027061527.html
Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие
Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие - РИА Новости, 03.07.2025
Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие
Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали натовское трофейное оружие, рассказал РИА Новости боец 36-й... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:23:00+03:00
2025-07-03T22:23:00+03:00
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запорожская область
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали натовское трофейное оружие, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пальма". "В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против самих бойцов ВСУ. Вооружения иностранного достаточно, и оно будет в дальнейшем также передаваться в наши подразделения... Сегодня группировка войск "Восток" передает натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения наших территорий", - сказал "Пальма". По его словам, среди переданного вооружения были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 миллиметров и боеприпасы к ним. Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука" подчеркнул, что несмотря на то, что переданное вооружение уступает российским аналогам, оно окажется полезным, так как бывшие солдаты ВСУ проходили обучение с этим оружием. "В данном случае будет полезно, поскольку мы проходили обучение в Польше, это оружие нам уже будет удобнее, чем АК (автомат Калашникова — ред.). Он, конечно, крепче и выносливее, но руку набивали вот на таком (натовском оружии — ред.). По этой причине на нем будет проще отрабатывать", - пояснил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
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россия, польша, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие

Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали трофейное оружие НАТО

© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF | Перейти в медиабанкОружие стран НАТО
Оружие стран НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали натовское трофейное оружие, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пальма".
"В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против самих бойцов ВСУ. Вооружения иностранного достаточно, и оно будет в дальнейшем также передаваться в наши подразделения... Сегодня группировка войск "Восток" передает натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения наших территорий", - сказал "Пальма".
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По его словам, среди переданного вооружения были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 миллиметров и боеприпасы к ним.
Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука" подчеркнул, что несмотря на то, что переданное вооружение уступает российским аналогам, оно окажется полезным, так как бывшие солдаты ВСУ проходили обучение с этим оружием.
"В данном случае будет полезно, поскольку мы проходили обучение в Польше, это оружие нам уже будет удобнее, чем АК (автомат Калашникова — ред.). Он, конечно, крепче и выносливее, но руку набивали вот на таком (натовском оружии — ред.). По этой причине на нем будет проще отрабатывать", - пояснил он.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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