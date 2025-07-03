https://ria.ru/20250703/rossija-2027061527.html

Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие

Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие - РИА Новости, 03.07.2025

Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ передали натовское оружие

Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали натовское трофейное оружие, рассказал РИА Новости боец 36-й... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:23:00+03:00

2025-07-03T22:23:00+03:00

2025-07-03T22:23:00+03:00

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Перешедшим на сторону России бывшим солдатам ВСУ, которые прошли обучение в странах НАТО, передали натовское трофейное оружие, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Пальма". "В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против самих бойцов ВСУ. Вооружения иностранного достаточно, и оно будет в дальнейшем также передаваться в наши подразделения... Сегодня группировка войск "Восток" передает натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения наших территорий", - сказал "Пальма". По его словам, среди переданного вооружения были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 миллиметров и боеприпасы к ним. Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука" подчеркнул, что несмотря на то, что переданное вооружение уступает российским аналогам, оно окажется полезным, так как бывшие солдаты ВСУ проходили обучение с этим оружием. "В данном случае будет полезно, поскольку мы проходили обучение в Польше, это оружие нам уже будет удобнее, чем АК (автомат Калашникова — ред.). Он, конечно, крепче и выносливее, но руку набивали вот на таком (натовском оружии — ред.). По этой причине на нем будет проще отрабатывать", - пояснил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html

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россия, польша, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, происшествия