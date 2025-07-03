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Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию - РИА Новости, 03.07.2025
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в четверг вечером прибыл с официальным визитом в Россию, намерен обсудить укрепление двусторонних... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:49:00+03:00
2025-07-03T21:49:00+03:00
2025-07-03T21:49:00+03:00
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ДОХА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в четверг вечером прибыл с официальным визитом в Россию, намерен обсудить укрепление двусторонних отношений, говорится в сообщении МИД королевства в социальной сети Х. "Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла прибыл в столицу Российской Федерации Москву с официальным визитом", - сообщили в министерстве. Глава МИД планирует обсудить укрепление двусторонних отношений, добавили в ведомстве. "Его высочество принц Фейсал бен Фархан планирует обсудить двусторонние отношения и пути их укрепления. Его высочество также обсудит ключевые региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в министерстве.
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в мире, саудовская аравия, россия, москва
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Москва
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию
Глава МИД Саудовской Аравии Аль Сауд прибыл с официальным визитом в Россию