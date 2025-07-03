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Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов - РИА Новости, 03.07.2025
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06:05 03.07.2025 (обновлено: 18:50 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/roskachestvo-2026856929.html
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов - РИА Новости, 03.07.2025
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов
Роскачество проверило женские слитные купальники и нашло нарушения у 18 из 21 популярного бренда. РИА Новости, 03.07.2025
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роскачество проверило женские слитные купальники и нашло нарушения у 18 из 21 популярного бренда. Эксперты исследовали продукцию 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'Secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree и Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки, пояснили РИА Новости в ведомстве."Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения", — рассказали в Роскачестве.Так, у девяти торговых марок выявили нарушения технического регламента, еще девять соответствовали требованиям, но не достигли показателей опережающего стандарта Роскачества. Нарушения обязательных требований технического регламента:Часть продукции не соответствовала стандартам самой организации.Основные дефекты:"Важно отметить, что требования стандарта Роскачества — добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им — не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества", — рассказали в организации. По результатам проверки Роспотребнадзор объявил нескольким брендам предостережения, а у некоторых приостановил действие сертификатов соответствия товаров. Часть производителей уже заявила о проведении проверок и устранении нарушений.
https://ria.ru/20250131/roskachestvo-1996525490.html
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экономика, авто, китай, россия, роскачество, adidas ag, fila
Экономика, Авто, Китай, Россия, Роскачество, Adidas AG, FILA
Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов

Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роскачество проверило женские слитные купальники и нашло нарушения у 18 из 21 популярного бренда.
Эксперты исследовали продукцию 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'Secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree и Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки, пояснили РИА Новости в ведомстве.
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"Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения", — рассказали в Роскачестве.
Так, у девяти торговых марок выявили нарушения технического регламента, еще девять соответствовали требованиям, но не достигли показателей опережающего стандарта Роскачества.
Нарушения обязательных требований технического регламента:
  • недостаточная воздухопроницаемость — Women'Secret, Befree, Termit и "Черемушки";
  • низкая устойчивость окраски к поту и морской воде — Reebok и Edge Planet;
  • недостоверная или неполная маркировка — Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet.
Часть продукции не соответствовала стандартам самой организации.
Основные дефекты:
  • низкая прочность ткани и швов — Tezenis;
  • недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность — Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss;
  • устойчивость окраски к УФ-свету — Termit.
"Важно отметить, что требования стандарта Роскачества — добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им — не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества", — рассказали в организации.
По результатам проверки Роспотребнадзор объявил нескольким брендам предостережения, а у некоторых приостановил действие сертификатов соответствия товаров. Часть производителей уже заявила о проведении проверок и устранении нарушений.
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