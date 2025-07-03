https://ria.ru/20250703/roskachestvo-2026856929.html

Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов

Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов - РИА Новости, 03.07.2025

Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов

Роскачество проверило женские слитные купальники и нашло нарушения у 18 из 21 популярного бренда. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:05:00+03:00

2025-07-03T06:05:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роскачество проверило женские слитные купальники и нашло нарушения у 18 из 21 популярного бренда. Эксперты исследовали продукцию 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'Secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree и Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки, пояснили РИА Новости в ведомстве."Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения", — рассказали в Роскачестве.Так, у девяти торговых марок выявили нарушения технического регламента, еще девять соответствовали требованиям, но не достигли показателей опережающего стандарта Роскачества. Нарушения обязательных требований технического регламента:Часть продукции не соответствовала стандартам самой организации.Основные дефекты:"Важно отметить, что требования стандарта Роскачества — добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им — не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества", — рассказали в организации. По результатам проверки Роспотребнадзор объявил нескольким брендам предостережения, а у некоторых приостановил действие сертификатов соответствия товаров. Часть производителей уже заявила о проведении проверок и устранении нарушений.

https://ria.ru/20250131/roskachestvo-1996525490.html

https://ria.ru/20250529/roskachestvo-2019696006.html

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экономика, авто, китай, россия, роскачество, adidas ag, fila