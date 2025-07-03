Роскачество выявило нарушения в женских купальниках 18 брендов
Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роскачество проверило женские слитные купальники и нашло нарушения у 18 из 21 популярного бренда.
Эксперты исследовали продукцию 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'Secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree и Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки, пояснили РИА Новости в ведомстве.
Роскачество назвало лучший гель для стирки
31 января, 06:57
"Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения", — рассказали в Роскачестве.
Так, у девяти торговых марок выявили нарушения технического регламента, еще девять соответствовали требованиям, но не достигли показателей опережающего стандарта Роскачества.
Нарушения обязательных требований технического регламента:
- недостаточная воздухопроницаемость — Women'Secret, Befree, Termit и "Черемушки";
- низкая устойчивость окраски к поту и морской воде — Reebok и Edge Planet;
- недостоверная или неполная маркировка — Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet.
Часть продукции не соответствовала стандартам самой организации.
Основные дефекты:
- низкая прочность ткани и швов — Tezenis;
- недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность — Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss;
- устойчивость окраски к УФ-свету — Termit.
"Важно отметить, что требования стандарта Роскачества — добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им — не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества", — рассказали в организации.
По результатам проверки Роспотребнадзор объявил нескольким брендам предостережения, а у некоторых приостановил действие сертификатов соответствия товаров. Часть производителей уже заявила о проведении проверок и устранении нарушений.
Роскачество назвало безопасные стиральные порошки
29 мая, 06:17