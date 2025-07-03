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Рогов заявил, что Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/rogov-2026862068.html
Рогов заявил, что Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
Рогов заявил, что Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире - РИА Новости, 03.07.2025
Рогов заявил, что Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:53:00+03:00
2025-07-03T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомир
киев
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что украинские власти замалчивают информацию по мощному взрыву в Житомире, где уничтожены два производственных предприятия - это могли быть переоборудованные под нужны ВСУ объекты. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах на автозаправочной станции в Житомире, после которого был виден огромный столб дыма. Позже власти уточнили, что взрывы произошли на территории двух производственных предприятий, оба они уничтожены. "Согласно полученной подтвержденной информации, взрыв произошел на мебельной фабрике Buczynski, расположенной в районе восточного выезда из города. Не думаю, что это могли так сильно сдетонировать боевые диваны для бандеровских блогеров ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ - ред.). У меня практически нет сомнений, что здание фабрики было переоборудовано ВСУ под военный объект, а вот что хранилось там, еще предстоит выяснить. Пока что гауляйтеры (Владимира) Зеленского замалчивают причину мощного взрыва, делая вид, что якобы ничего не понимают", - сказал Рогов. По его словам, взрыв был такой силы, что уничтожено несколько рядом стоящих зданий.
https://ria.ru/20250702/zakharevich-2026695271.html
https://ria.ru/20250702/rogov-2026646857.html
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житомир, киев, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Киев, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил, что Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире

Рогов: киевские власти замалчивают уничтожение объектов ВСУ в Житомире

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что украинские власти замалчивают информацию по мощному взрыву в Житомире, где уничтожены два производственных предприятия - это могли быть переоборудованные под нужны ВСУ объекты.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах на автозаправочной станции в Житомире, после которого был виден огромный столб дыма. Позже власти уточнили, что взрывы произошли на территории двух производственных предприятий, оба они уничтожены.
Сергей Захаревич - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам
Вчера, 11:51
"Согласно полученной подтвержденной информации, взрыв произошел на мебельной фабрике Buczynski, расположенной в районе восточного выезда из города. Не думаю, что это могли так сильно сдетонировать боевые диваны для бандеровских блогеров ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ - ред.). У меня практически нет сомнений, что здание фабрики было переоборудовано ВСУ под военный объект, а вот что хранилось там, еще предстоит выяснить. Пока что гауляйтеры (Владимира) Зеленского замалчивают причину мощного взрыва, делая вид, что якобы ничего не понимают", - сказал Рогов.
По его словам, взрыв был такой силы, что уничтожено несколько рядом стоящих зданий.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины
Вчера, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирКиевРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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