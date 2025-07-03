https://ria.ru/20250703/rezhisser-2027018284.html

Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах

Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах - РИА Новости, 03.07.2025

Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах

Руководитель онлайн-кинотеатра и режиссер из Тюмени Николай Данн попросил президента РФ Владимира Путина передать президенту США Дональду Трампу просьбу о... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:19:00+03:00

2025-07-03T18:19:00+03:00

2025-07-03T18:19:00+03:00

россия

сша

тюмень

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель онлайн-кинотеатра и режиссер из Тюмени Николай Данн попросил президента РФ Владимира Путина передать президенту США Дональду Трампу просьбу о совместной работе над инклюзивными киноклубами. Путин спросил участников форума агентства стратегических инициатив, что передать от них президенту США. "Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Фильмами, которые говорят о нашей ценности, где мы и они могли бы поделиться именно тем, кем мы на самом деле являемся, то есть какую ценность мы несем и как ее передаем, потому что это очень важный момент", - сказал Данн. По его словам, в стране уже создаются инклюзивные киноклубы. "Инклюзивный киноклуб дает возможность нам как раз выстроить общее поле понимания, как мы живем, чем занимаемся", - подчеркнул он. В ответ президент отметил, что предложение Трампу "должно понравиться". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026986132.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, тюмень, владимир путин, дональд трамп