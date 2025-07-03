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Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах - РИА Новости, 03.07.2025
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18:19 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/rezhisser-2027018284.html
Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах
Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах - РИА Новости, 03.07.2025
Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах
Руководитель онлайн-кинотеатра и режиссер из Тюмени Николай Данн попросил президента РФ Владимира Путина передать президенту США Дональду Трампу просьбу о... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель онлайн-кинотеатра и режиссер из Тюмени Николай Данн попросил президента РФ Владимира Путина передать президенту США Дональду Трампу просьбу о совместной работе над инклюзивными киноклубами. Путин спросил участников форума агентства стратегических инициатив, что передать от них президенту США. "Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Фильмами, которые говорят о нашей ценности, где мы и они могли бы поделиться именно тем, кем мы на самом деле являемся, то есть какую ценность мы несем и как ее передаем, потому что это очень важный момент", - сказал Данн. По его словам, в стране уже создаются инклюзивные киноклубы. "Инклюзивный киноклуб дает возможность нам как раз выстроить общее поле понимания, как мы живем, чем занимаемся", - подчеркнул он. В ответ президент отметил, что предложение Трампу "должно понравиться". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
https://ria.ru/20250703/putin-2026986132.html
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россия, сша, тюмень, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Тюмень, Владимир Путин, Дональд Трамп
Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах

Путин пообещал передать Трампу просьбу режиссера из Тюмени об обмене фильмами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель онлайн-кинотеатра и режиссер из Тюмени Николай Данн попросил президента РФ Владимира Путина передать президенту США Дональду Трампу просьбу о совместной работе над инклюзивными киноклубами.
Путин спросил участников форума агентства стратегических инициатив, что передать от них президенту США.
Путин предложил участникам форума АСИ передать что-нибудь президенту США - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин спросил участников форума АСИ, что передать Трампу
Вчера, 16:55
«
"Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Фильмами, которые говорят о нашей ценности, где мы и они могли бы поделиться именно тем, кем мы на самом деле являемся, то есть какую ценность мы несем и как ее передаем, потому что это очень важный момент", - сказал Данн.
По его словам, в стране уже создаются инклюзивные киноклубы. "Инклюзивный киноклуб дает возможность нам как раз выстроить общее поле понимания, как мы живем, чем занимаемся", - подчеркнул он.
В ответ президент отметил, что предложение Трампу "должно понравиться".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин пообещал передать Трампу привет от участников форума АСИ
Вчера, 16:39
 
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