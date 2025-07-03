Режиссер из Тюмени попросил Путина передать Трампу просьбу о киноклубах
Путин пообещал передать Трампу просьбу режиссера из Тюмени об обмене фильмами
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководитель онлайн-кинотеатра и режиссер из Тюмени Николай Данн попросил президента РФ Владимира Путина передать президенту США Дональду Трампу просьбу о совместной работе над инклюзивными киноклубами.
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"Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Фильмами, которые говорят о нашей ценности, где мы и они могли бы поделиться именно тем, кем мы на самом деле являемся, то есть какую ценность мы несем и как ее передаем, потому что это очень важный момент", - сказал Данн.
По его словам, в стране уже создаются инклюзивные киноклубы. "Инклюзивный киноклуб дает возможность нам как раз выстроить общее поле понимания, как мы живем, чем занимаемся", - подчеркнул он.
В ответ президент отметил, что предложение Трампу "должно понравиться".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.