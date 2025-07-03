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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 03.07.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 6 часов 52 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:34:00+03:00
2025-07-03T08:34:00+03:00
2025-07-03T08:35:00+03:00
игорь артамонов
липецкая область
безопасность
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 6 часов 52 минуты, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 01.27 мск четверга. Он длился 6 часов 52 минуты, его отменили в 08.19 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
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игорь артамонов, липецкая область, безопасность
Игорь Артамонов, Липецкая область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области