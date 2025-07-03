https://ria.ru/20250703/rets--2027013568.html

РЭЦ рассказал как повысить кадровый потенциал во внешней торговле

РЭЦ рассказал как повысить кадровый потенциал во внешней торговле - РИА Новости, 03.07.2025

РЭЦ рассказал как повысить кадровый потенциал во внешней торговле

Решение задачи обеспечения кадрового потенциала внешнеэкономической деятельности (ВЭД) требует комплексного, детализированного и долгосрочно ориентированного... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:57:00+03:00

2025-07-03T17:57:00+03:00

2025-07-03T17:57:00+03:00

технологии

россия

вероника никишина

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экономика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение задачи обеспечения кадрового потенциала внешнеэкономической деятельности (ВЭД) требует комплексного, детализированного и долгосрочно ориентированного подхода: важно внедрять и развивать как тактические, так и стратегические инструменты и инфраструктуру решения кадровых задач, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина на стратегической сессии "Подготовка кадров в сфере ВЭД в целях обеспечения национальных целей развития" на площадке Всероссийской академии внешней торговли.На стратсессии министерство экономического развития России представило масштабную программу подготовки специалистов для сферы внешнеэкономической деятельности до 2030 года."Несырьевой экспорт сегодня формирует порядка 6 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в стране. Без равномерного роста кадрового потенциала в решении задач предприятий как производящих, так и обеспечивающих экспорт, невозможно реализовать потенциал нашей экономики, укрепить ее суверенитет, сделать ее сильнее и конкурентоспособнее", — подчеркнула Никишина.По словам генерального директора РЭЦ, в перспективе важно запустить комплексную программу профессиональной ориентации и подготовки, в которую будет вовлечен бизнес как "заказчик" для новых специалистов и как "ядро" профессионального сообщества для организации нетворкинга и наставничества.Как отметила Никишина, требования к компетенциям специалистов ВЭД в сегменте крупного бизнеса и МСП различаются. В частности, крупным компаниям, как правило, нужны узкопрофильные эксперты с глубокими знаниями в предметных областях ведения и развития экспортной деятельности, таких как международный маркетинг, логистика или платежи. В свою очередь, малые и средние предприятия, особенно в сложных экономических условиях, ограничены в возможностях содержать штат сотрудников специально для развития ВЭД. Как следствие, они ценят универсальных специалистов, выполняющих одновременно множество функций."Крупные компании, занимающиеся несырьевым неэнергетическим экспортом, обеспечили в 2024 году примерно 2/3 всей экспортной выручки, при этом их количество не превышает 5% от всех экспортеров ННЭ. В то же время позиции МСП в совокупных поставках ННЭ постепенно усиливаются. В 2024 году их удельный вес в совокупном объеме ННЭ увеличился до 34,5%. Наибольшее количество предприятий МСП сосредоточено в сегменте машиностроения, химической, легкой промышленности, а также ряда отраслей АПК", — сообщила глава РЭЦ.Она выделила четыре шага, на которых необходимо сконцентрироваться в решении кадрового вопроса в ВЭД:Первое — создание целостной модели кадрового обеспечения ВЭД с механизмами актуализации профессиональных и образовательных стандартов, разработкой и постоянным обновлением моделей компетенций специалистов, отвечающих реальным потребностям бизнеса.Второе — проактивное прогнозирование потребности в кадрах. В частности, необходимо разработать систему динамической оценки и синхронизации количественной и качественной потребности рынка в специалистах ВЭД, адаптивную к изменениям конъюнктуры рынка.Третье — развитие образовательных программ. РЭЦ предлагает провести анализ возможностей системы образования и разработать новые образовательные программы, модернизировать существующие.Четвертое — повышение престижа профессий в сфере ВЭД.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

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технологии, россия, вероника никишина, всероссийская академия внешней торговли, росэксимбанк, экономика