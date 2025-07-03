https://ria.ru/20250703/rets--2026994747.html

РЭЦ принял участие в разработке стратегии развития Ростовской области

РЭЦ принял участие в разработке стратегии развития Ростовской области - РИА Новости, 03.07.2025

РЭЦ принял участие в разработке стратегии развития Ростовской области

Стратегическая сессия "Устойчивая и динамическая экономика" с участием временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря состоялась... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:09:00+03:00

2025-07-03T17:09:00+03:00

2025-07-03T17:09:00+03:00

технологии

ростовская область

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Стратегическая сессия "Устойчивая и динамическая экономика" с участием временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря состоялась 2 июля в Ростове-на-Дону, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Особое внимание участников стратсессии было уделено вопросам развития экспортного потенциала региона - одного из элементов стратегии развития области. В дискуссиях активное участие приняли представители Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ)", - говорится в сообщении.Так, на межотраслевой сессии "Экспорт" представители региональных органов власти, федеральных и региональных институтов развития, общественных объединений и бизнеса обозначили ключевые вызовы и стратегические задачи, стоящие перед регионом, а также обсудили основные перспективные направления и новые возможности для успешного развития экспортной деятельности регионального бизнеса."Ростовская область обладает высоким экспортным потенциалом. Стоит отметить, что регион является лидером по экспорту агропромышленной продукции, обладателем трех морских портов (Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог), близко расположенным к глубоководным портам Краснодарского края (Тамань и Новороссийск). Наша стратегическая цель - развитие экспортной деятельности Ростовской области. Рост несырьевого экспорта, расширение доли продукции обрабатывающей промышленности и экспорта услуг, увеличение участия МСП в международной торговле, а также развитие инфраструктуры и укрепление позиций на целевых рынках", - заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, его слова приводятся в сообщении.Важным моментом в дискуссии стал аспект по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей экспортные потоки."Основные двигатели внешнеторговой деятельности региона - это порты Азовского моря и железная дорога, на которые приходится суммарно более 70% всего грузооборота региона. На фоне изменения структуры внешней торговли региона и планов по повышению передела экспортируемой продукции будет расти потребность в контейнеризации как в экспорте, так и в импорте. Поэтому необходимо предусмотреть развитие контейнерных мощностей в портах, создании тыловых терминалов в увязке с железнодорожными и автотранспортными узлами", - прокомментировала директор по экспортной логистике РЭЦ Галина Эрендженова.На сессии по выработке стратегии развития региона руководитель представительства РЭЦ в Ростове-на-Дону Александр Санеев рассказал о комплексе инструментов, которые позволят разрешить стратегические задачи и создать в регионе благоприятные условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта."Российский экспортный центр поддерживает экспортную деятельность Ростовской области, которая демонстрирует стабильный рост. Комплексная поддержка компаний региона, включая государственную программу "Сделано в России", льготные финансовые инструменты, консультационное сопровождение и помощь в выходе на новые рынки, позволит совместными усилиями справиться с задачами и вызовами по развитию экспортного потенциала региона. Уверен, что совместная работа позволит увеличить объемы несырьевого экспорта региона, диверсифицировать структуру экспорта и расширить географию поставок", - подчеркнул Санеев.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

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https://ria.ru/20250702/rets-2026701822.html

https://ria.ru/20250703/zasedanie--2026948607.html

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