https://ria.ru/20250703/reshenie-2027005140.html
В РПЦЗ прокомментировали решение лишить митрополита Онуфрия гражданства
В РПЦЗ прокомментировали решение лишить митрополита Онуфрия гражданства - РИА Новости, 03.07.2025
В РПЦЗ прокомментировали решение лишить митрополита Онуфрия гражданства
Государство, отказывающееся от своей Церкви и ее главы, отворачивается от Бога, народа и корней, сказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:33:00+03:00
2025-07-03T17:33:00+03:00
2025-07-03T17:33:00+03:00
религия
украина
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владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
религия
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Государство, отказывающееся от своей Церкви и ее главы, отворачивается от Бога, народа и корней, сказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган, комментируя лишение предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) украинского гражданства. Служба безопасности Украины в среду сообщила, что Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия за якобы наличие у него добровольно полученного в 2002 году гражданства РФ. Вслед за этим председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что митрополит Онуфрий будет обжаловать указ о лишении его украинского гражданства, добавив, что у главы канонической УПЦ нет паспортов кроме украинского. "Страшно, когда государство отказывается от своей Церкви и ее предстоятеля. Это означает, что оно отворачивается от Бога, от своего же народа и своих корней. Страшно не только сказать, но и подумать о том, к чему это может привести", – сказал собеседник агентства. РПЦЗ, добавил он, усилит молитвы за каноническую Украинскую церковь. "В связи с этим мы усугубляем молитвы об укреплении канонической церкви православной на территории Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, ее архипастырей, духовенства, монашествующих и верующего народа, сердечно желая им всесильной помощи Божией", – заключил протоиерей. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергались как священники, так и прихожане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026757201.html
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украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, религия
Религия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Религия
В РПЦЗ прокомментировали решение лишить митрополита Онуфрия гражданства
Протоиерей Ган о лишении Онуфрия гражданства: власть отворачивается от церкви
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Государство, отказывающееся от своей Церкви и ее главы, отворачивается от Бога, народа и корней, сказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган, комментируя лишение предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) украинского гражданства.
Служба безопасности Украины
в среду сообщила, что Владимир Зеленский
лишил гражданства митрополита Онуфрия за якобы наличие у него добровольно полученного в 2002 году гражданства РФ
. Вслед за этим председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что митрополит Онуфрий будет обжаловать указ о лишении его украинского гражданства, добавив, что у главы канонической УПЦ нет паспортов кроме украинского.
"Страшно, когда государство отказывается от своей Церкви и ее предстоятеля. Это означает, что оно отворачивается от Бога, от своего же народа и своих корней. Страшно не только сказать, но и подумать о том, к чему это может привести", – сказал собеседник агентства.
РПЦЗ, добавил он, усилит молитвы за каноническую Украинскую церковь.
"В связи с этим мы усугубляем молитвы об укреплении канонической церкви православной на территории Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, ее архипастырей, духовенства, монашествующих и верующего народа, сердечно желая им всесильной помощи Божией", – заключил протоиерей.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата
- самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ
стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергались как священники, так и прихожане. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.