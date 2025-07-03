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В Хабаровском крае на шестилетнего ребенка упала бетонная плита - РИА Новости, 03.07.2025
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15:10 03.07.2025
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В Хабаровском крае на шестилетнего ребенка упала бетонная плита
В Хабаровском крае на шестилетнего ребенка упала бетонная плита - РИА Новости, 03.07.2025
В Хабаровском крае на шестилетнего ребенка упала бетонная плита
Шестилетнего ребенка убило бетонной плитой в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:10:00+03:00
2025-07-03T15:10:00+03:00
происшествия
жкх
хабаровский край
советская гавань
россия
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Шестилетнего ребенка убило бетонной плитой в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, несчастный случай произошел в среду вечером в городе Советская Гавань, около дома по улице Лесозаводской. "На шестилетнего мальчика упала бетонная плита. С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение, где скончался", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Проверка установила, что по контракту между КГУП "Региональные коммунальные сети" и ООО "Хабаровский завод реставрации труб" на территории города ведутся работы по реконструкции сети водоотведения, демонтируется канализационное оборудование, в том числе бетонные кольца и плиты. Отмечается, что несчастный случай произошел из-за нарушения правил безопасности сотрудниками подрядной организации при выполнении строительных работ. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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происшествия, жкх, хабаровский край, советская гавань, россия
Происшествия, ЖКХ, Хабаровский край, Советская Гавань, Россия
В Хабаровском крае на шестилетнего ребенка упала бетонная плита

В Хабаровском крае шестилетнего мальчика убило бетонной плитой

© Фото : Прокуратура Хабаровского краяМесто гибели ребенка в городе Советская Гавань
Место гибели ребенка в городе Советская Гавань - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
Место гибели ребенка в городе Советская Гавань
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Шестилетнего ребенка убило бетонной плитой в Хабаровском крае, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, несчастный случай произошел в среду вечером в городе Советская Гавань, около дома по улице Лесозаводской.
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"На шестилетнего мальчика упала бетонная плита. С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение, где скончался", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Проверка установила, что по контракту между КГУП "Региональные коммунальные сети" и ООО "Хабаровский завод реставрации труб" на территории города ведутся работы по реконструкции сети водоотведения, демонтируется канализационное оборудование, в том числе бетонные кольца и плиты.
Отмечается, что несчастный случай произошел из-за нарушения правил безопасности сотрудниками подрядной организации при выполнении строительных работ.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Ванинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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