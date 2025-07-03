https://ria.ru/20250703/razgovor-2026986642.html

Путин поговорил с Трампом по телефону

Путин поговорил с Трампом по телефону - РИА Новости, 03.07.2025

Путин поговорил с Трампом по телефону

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:19:00+03:00

2025-07-03T19:19:00+03:00

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дональд трамп

владимир путин

россия

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в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Подробности — в материале РИА Новости.Об украинском конфликте"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится".О Ближнем ВостокеО перспективах сотрудничества"Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует".Поздравления от ПутинаДетали разговора"В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным".Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

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https://ria.ru/20250703/rezhisser-2027018284.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025909656.html

https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html

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Заявление Ушакова о разговоре Путина и Трампа Заявление Ушакова о разговоре Путина и Трампа 2025-07-03T19:19 true PT5M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

дональд трамп, владимир путин, россия, сша, в мире