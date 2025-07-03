Путин поговорил с Трампом по телефону
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Подробности — в материале РИА Новости.
Об украинском конфликте
- Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине.
- Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры.
- Он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.
- Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось, но Россия готова к нему.
- Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.
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"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится".
- Тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину собеседники не затрагивали.
О Ближнем Востоке
- Президенты поговорили о ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.
- Путин подчеркнул важность урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами.
- Стороны условились продолжать контакты по этому вопросу по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов.
- Они также затронули развитие событий в Сирии и выразили намерение продолжать диалог в этом направлении.
О перспективах сотрудничества
- Путин и Трамп подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах, в частности, в энергетике и космосе.
- Путин передал американскому коллеге предложение об обмене кинолентами, о котором шла речь на форуме АСИ.
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"Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует".
Поздравления от Путина
- Трамп рассказал об успешном прохождении в конгрессе законопроекта о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах.
- Путин пожелал американскому лидеру успехов и поздравил с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.
- Он отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.
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Детали разговора
- Лидеры России и США общались почти час.
- Возможную личную встречу они не обсуждали, но договоренность о ней будет достигнута при необходимости.
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"В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным".
- Президенты продолжат общение в ближайшее время.
- Последними положили трубку переводчики.
Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.