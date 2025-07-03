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Путин поговорил с Трампом по телефону - РИА Новости, 03.07.2025
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19:19 03.07.2025 (обновлено: 20:08 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/razgovor-2026986642.html
Путин поговорил с Трампом по телефону
Путин поговорил с Трампом по телефону - РИА Новости, 03.07.2025
Путин поговорил с Трампом по телефону
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:19:00+03:00
2025-07-03T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Подробности — в материале РИА Новости.Об украинском конфликте&quot;Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится&quot;.О Ближнем ВостокеО перспективах сотрудничества"Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует".Поздравления от ПутинаДетали разговора&quot;В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным&quot;.Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
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Заявление Ушакова о разговоре Путина и Трампа
Заявление Ушакова о разговоре Путина и Трампа
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дональд трамп, владимир путин, россия, сша, в мире
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, В мире

Путин поговорил с Трампом по телефону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Подробности — в материале РИА Новости.

Об украинском конфликте

  • Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине.
  • Путин подтвердил готовность российской стороны продолжать переговоры.
  • Он проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей.
  • Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось, но Россия готова к нему.
  • Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.
«

"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
  • Тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину собеседники не затрагивали.
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О Ближнем Востоке

  • Президенты поговорили о ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом.
  • Путин подчеркнул важность урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами.
  • Стороны условились продолжать контакты по этому вопросу по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов.
  • Они также затронули развитие событий в Сирии и выразили намерение продолжать диалог в этом направлении.
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2 июля, 08:00

О перспективах сотрудничества

  • Путин и Трамп подтвердили заинтересованность в совместных экономических проектах, в частности, в энергетике и космосе.
  • Путин передал американскому коллеге предложение об обмене кинолентами, о котором шла речь на форуме АСИ.
«
"Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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Вчера, 18:19

Поздравления от Путина

  • Трамп рассказал об успешном прохождении в конгрессе законопроекта о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах.
  • Путин пожелал американскому лидеру успехов и поздравил с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.
  • Он отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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27 июня, 18:04

Детали разговора

  • Лидеры России и США общались почти час.
  • Возможную личную встречу они не обсуждали, но договоренность о ней будет достигнута при необходимости.
«

"В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
  • Президенты продолжат общение в ближайшее время.
  • Последними положили трубку переводчики.
Предыдущий разговор лидеров России и США состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
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