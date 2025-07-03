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При украинской атаке в Брянской области пострадал мирный житель
При украинской атаке в Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2025
При украинской атаке в Брянской области пострадал мирный житель
Житель Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки дронов-камикадзе на село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе, сообщил... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:00:00+03:00
2025-07-03T10:00:00+03:00
2025-07-03T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Житель Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки дронов-камикадзе на село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил легкие осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, из-за сброса взрывного устройства значительно поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
При украинской атаке в Брянской области пострадал мирный житель
Житель села в Брянской области получил легкие осколочные ранения при атаке БПЛА