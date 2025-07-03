https://ria.ru/20250703/raneniya--2026875380.html

При украинской атаке в Брянской области пострадал мирный житель

При украинской атаке в Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2025

При украинской атаке в Брянской области пострадал мирный житель

Житель Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки дронов-камикадзе на село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе, сообщил... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:00:00+03:00

2025-07-03T10:00:00+03:00

2025-07-03T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

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ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Житель Брянской области получил легкие осколочные ранения в результате атаки дронов-камикадзе на село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил легкие осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, из-за сброса взрывного устройства значительно поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, происшествия, александр богомаз