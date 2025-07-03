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США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
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10:31 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/raket-2026883906.html
США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ
США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ
США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:31:00+03:00
2025-07-03T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, nbc, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, NBC, Вооруженные силы Украины
США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ

США приостановили поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Раде сравнили приостановку США поставок оружия с нападением на Украину
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"США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровNBCВооруженные силы Украины
 
 
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