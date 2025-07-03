https://ria.ru/20250703/raket-2026883906.html

США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ

США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025

США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ

США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, nbc, вооруженные силы украины