США приостановили поставки ракет AIM-9M Sidewinder Украине, пишут СМИ
США приостановили поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США также приостанавливают поставки Украине ракет "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, сообщает портал War Zone со ссылкой на отставного украинского офицера.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"США также приостанавливают поставки... ракет... AIM-9M Sidewinder", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что эти ракеты используются ВСУ в гибридных системах ПВО FrankenSAM.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-