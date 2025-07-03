https://ria.ru/20250703/radost-2026956294.html

Россия рада принимать тех, кто переезжает сюда, заявил Путин

Россия рада принимать тех, кто переезжает сюда, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025

Россия рада принимать тех, кто переезжает сюда, заявил Путин

Россия приветствует тех, кто переезжает в РФ с желанием жить здесь и воспитывать детей, приветствует их стремление, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:44:00+03:00

2025-07-03T15:44:00+03:00

2025-07-03T15:51:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия приветствует тех, кто переезжает в РФ с желанием жить здесь и воспитывать детей, приветствует их стремление, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего, конечно, мы приветствуем тех людей, которые переезжают к нам и с хорошим образованием, с хорошей подготовкой, и с желанием работать здесь, жить здесь и воспитывать своих детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи. Мы только будем приветствовать их стремление работать с нами", - сказал Путин в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250519/pasport-2017814467.html

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россия, общество, владимир путин