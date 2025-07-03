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Радио "Судного дня" передало три таинственных слова
Радио "Судного дня" передало три таинственных слова - РИА Новости, 03.07.2025
Радио "Судного дня" передало три таинственных слова
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:24:00+03:00
2025-07-03T17:24:00+03:00
2025-07-03T17:24:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три сообщения на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикациям, 3 июля, в 10:45 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174", в 11:39 радиостанция передала "НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929", а в 13:12 — "НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800".Ранее сегодня Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" анонсировал предстоящий телефонный разговор с Трампом. Позже глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social уточнил, что беседа состоится в 17.00 мск.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
https://ria.ru/20250703/putin-2026991631.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Радио "Судного дня" передало три таинственных слова
УВБ-76 передала сообщения на фоне предстоящего разговора Путина с Трампом