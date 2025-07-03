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ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями
ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями - РИА Новости, 03.07.2025
ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Самарской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:38:00+03:00
2025-07-03T11:38:00+03:00
2025-07-03T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Самарской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Третьего июля 2025 года с 8.00 мск до 10.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Самарской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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самарское, белгородская область, самарская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Самарское, Белгородская область, Самарская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями
МО РФ: ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями