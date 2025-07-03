https://ria.ru/20250703/pvo--2026899105.html

ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями

ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями - РИА Новости, 03.07.2025

ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Самарской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:38:00+03:00

2025-07-03T11:38:00+03:00

2025-07-03T11:45:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Самарской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Третьего июля 2025 года с 8.00 мск до 10.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Самарской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарское

белгородская область

самарская область

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