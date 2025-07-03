https://ria.ru/20250703/putin-2027042931.html

Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин

Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025

Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин

Бойцы российских штурмовых подразделений эффективно используют трубы во время операций без всяких роботов, но это уникальный вариант, сообщил президент РФ... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:06:00+03:00

2025-07-03T20:06:00+03:00

2025-07-03T20:06:00+03:00

безопасность

технологии

суджа

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бойцы российских штурмовых подразделений эффективно используют трубы во время операций без всяких роботов, но это уникальный вариант, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Во время пленарной сессии гендиректор компании Tubot Станислав Розанов рассказал Путину об идее использования внутритрубных роботов, которые перемещаются внутри трубы и занимаются ее диагностикой, ремонтом, обработкой и отчисткой. "Вы сейчас сказали о том, что ваши роботы применяются при исследовании труб и так далее. Конечно, это кратно, я думаю, повышает и качество работы, и обеспечивает безопасность. Правда, есть такие сферы деятельности, где бойцы штурмовых подразделений используют трубы без всяких роботов и действуют достаточно эффективно. Но это уникальный, исключительный вариант", - сказал Путин. Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.

https://ria.ru/20250703/putin-2026986473.html

суджа

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, суджа, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, агентство стратегических инициатив (аси), воздушно-десантные войска россии