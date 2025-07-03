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Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
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20:06 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027042931.html
Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин
Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин
Бойцы российских штурмовых подразделений эффективно используют трубы во время операций без всяких роботов, но это уникальный вариант, сообщил президент РФ... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:06:00+03:00
2025-07-03T20:06:00+03:00
безопасность
технологии
суджа
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бойцы российских штурмовых подразделений эффективно используют трубы во время операций без всяких роботов, но это уникальный вариант, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Во время пленарной сессии гендиректор компании Tubot Станислав Розанов рассказал Путину об идее использования внутритрубных роботов, которые перемещаются внутри трубы и занимаются ее диагностикой, ремонтом, обработкой и отчисткой. "Вы сейчас сказали о том, что ваши роботы применяются при исследовании труб и так далее. Конечно, это кратно, я думаю, повышает и качество работы, и обеспечивает безопасность. Правда, есть такие сферы деятельности, где бойцы штурмовых подразделений используют трубы без всяких роботов и действуют достаточно эффективно. Но это уникальный, исключительный вариант", - сказал Путин. Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
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безопасность, технологии, суджа, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, агентство стратегических инициатив (аси), воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Технологии, Суджа, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Воздушно-десантные войска России
Российские штурмовики эффективно действуют без всяких роботов, заявил Путин

Путин: российские штурмовики эффективно используют трубы без всяких роботов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бойцы российских штурмовых подразделений эффективно используют трубы во время операций без всяких роботов, но это уникальный вариант, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Во время пленарной сессии гендиректор компании Tubot Станислав Розанов рассказал Путину об идее использования внутритрубных роботов, которые перемещаются внутри трубы и занимаются ее диагностикой, ремонтом, обработкой и отчисткой.
«
"Вы сейчас сказали о том, что ваши роботы применяются при исследовании труб и так далее. Конечно, это кратно, я думаю, повышает и качество работы, и обеспечивает безопасность. Правда, есть такие сферы деятельности, где бойцы штурмовых подразделений используют трубы без всяких роботов и действуют достаточно эффективно. Но это уникальный, исключительный вариант", - сказал Путин.
Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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БезопасностьТехнологииСуджаКурская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАгентство стратегических инициатив (АСИ)Воздушно-десантные войска России
 
 
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