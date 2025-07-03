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Путин похвалил разработчиков платформы "Никола" - РИА Новости, 03.07.2025
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18:00 03.07.2025 (обновлено: 18:09 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2027014045.html
Путин похвалил разработчиков платформы "Никола"
Путин похвалил разработчиков платформы "Никола" - РИА Новости, 03.07.2025
Путин похвалил разработчиков платформы "Никола"
Президент России Владимир Путин похвалил разработчиков инструмента для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:00:00+03:00
2025-07-03T18:09:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил разработчиков инструмента для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта "Никола". Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Гендиректор компании "Инвенторус" Евгений Елфимов представил аналитическую платформу "Никола" на базе искусственного интеллекта. Как пояснил Елфимов, пользователям достаточно зайти на платформу, задать интересующий их вопрос, далее система сама подберет научно-техническую информацию, проанализирует, переведет на русский язык, а также сделает отчет с выводами и предложениями. "Круто, просто молодцы", - сказал Путин. В свою очередь Елфимов добавил, что на платформу заходят и иностранные пользователи из дружественных государств. "Нам бы очень хотелось попасть в национальную подписку, чтобы доступ к нашей платформе и к этим знаниям получили все остальные вузы", - сказал Елфимов. Такое решение, по словам главы компании, позволит решить вопросы импортозамещения и повысить научно-технический суверенитет страны. "Обязательно. Я министру дам такое поручение", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html
https://ria.ru/20250703/putin-2026986473.html
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технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин похвалил разработчиков платформы "Никола"

Путин похвалил создателей ИИ-платформы "Никола" для поиска научной информации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в национальном центре Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия" в Москве
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил разработчиков инструмента для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта "Никола".
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Гендиректор компании "Инвенторус" Евгений Елфимов представил аналитическую платформу "Никола" на базе искусственного интеллекта. Как пояснил Елфимов, пользователям достаточно зайти на платформу, задать интересующий их вопрос, далее система сама подберет научно-техническую информацию, проанализирует, переведет на русский язык, а также сделает отчет с выводами и предложениями.
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17:39
«
"Круто, просто молодцы", - сказал Путин.
В свою очередь Елфимов добавил, что на платформу заходят и иностранные пользователи из дружественных государств.
"Нам бы очень хотелось попасть в национальную подписку, чтобы доступ к нашей платформе и к этим знаниям получили все остальные вузы", - сказал Елфимов.
Такое решение, по словам главы компании, позволит решить вопросы импортозамещения и повысить научно-технический суверенитет страны.
"Обязательно. Я министру дам такое поручение", - ответил Путин.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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