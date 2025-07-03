https://ria.ru/20250703/putin-2027014045.html

Путин похвалил разработчиков платформы "Никола"

Путин похвалил разработчиков платформы "Никола" - РИА Новости, 03.07.2025

Путин похвалил разработчиков платформы "Никола"

Президент России Владимир Путин похвалил разработчиков инструмента для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:00:00+03:00

2025-07-03T18:00:00+03:00

2025-07-03T18:09:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027007771_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_c9c61614fe20ee85aabc4611cc38128e.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил разработчиков инструмента для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта "Никола". Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Гендиректор компании "Инвенторус" Евгений Елфимов представил аналитическую платформу "Никола" на базе искусственного интеллекта. Как пояснил Елфимов, пользователям достаточно зайти на платформу, задать интересующий их вопрос, далее система сама подберет научно-техническую информацию, проанализирует, переведет на русский язык, а также сделает отчет с выводами и предложениями. "Круто, просто молодцы", - сказал Путин. В свою очередь Елфимов добавил, что на платформу заходят и иностранные пользователи из дружественных государств. "Нам бы очень хотелось попасть в национальную подписку, чтобы доступ к нашей платформе и к этим знаниям получили все остальные вузы", - сказал Елфимов. Такое решение, по словам главы компании, позволит решить вопросы импортозамещения и повысить научно-технический суверенитет страны. "Обязательно. Я министру дам такое поручение", - ответил Путин.

https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html

https://ria.ru/20250703/putin-2026986473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)