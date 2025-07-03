https://ria.ru/20250703/putin-2027011687.html

Путину предложили создать план по возрождению природы России

Путину предложили создать план по возрождению природы России - РИА Новости, 03.07.2025

Путину предложили создать план по возрождению природы России

Основатель ассоциации "Народный фермер Запорожской области", заместитель директора ООО "Атаман" из Мелитополя Анастасия Дымура предложила президенту РФ... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:48:00+03:00

2025-07-03T17:48:00+03:00

2025-07-03T17:48:00+03:00

россия

мелитополь

запорожская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Основатель ассоциации "Народный фермер Запорожской области", заместитель директора ООО "Атаман" из Мелитополя Анастасия Дымура предложила президенту РФ Владимиру Путину разработать и реализовать национальный план по возрождению природы, который включает в себя создание и восстановление защитных лесных полос, что необходимо для сохранения плодородности почв. В четверг глава государства принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Как рассказала выступившая на мероприятии Дымура, ее семья работает на земле около 20 лет и видит, как меняется климат: усиливаются суховеи, высыхают водоемы, выветривается плодородный слой земли и гибнут лесополосы. По ее словам, это пагубно влияет на урожай - урожайность уже снизилась примерно на треть, и фермеры терпят убытки. Она добавила, что фермеры сохраняют лесополосы, внедряют новые технологии для повышения урожайности, но их усилий не хватает. "Поэтому я предлагаю разработать и реализовать национальный план по возрождению природы, который включает в себя создание и восстановление лесных полос, защитных лесных полос, производство посадочного материала, высадку и также уход за ним, и в том числе создание новых водоемов, искусственных, для полива этих лесных полос. Также стоит разработать механизмы совместного инвестирования в данные проекты граждан, государства и компаний", - сказала Дымура. Фермер уточнила, что на образовавшихся природных территориях смогут развиваться новые виды бизнеса, такие как лесное и охотничьи хозяйства, рыбоводство, пасеки, а для фермеров это значит возрождение плодородия земли, увеличение урожайности и повышение дохода. "Мы сможем организовать множество рабочих мест на территории сельских районов, в том числе для ветеранов СВО. С доходов от этой деятельности инвестиции смогут окупиться. Я предлагаю начать реализовывать этот план с нашей Запорожской области и нескольких регионов, соседских юга России, в которых уже наблюдается опустынивание. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250204/deputat-1997234236.html

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россия, мелитополь, запорожская область, владимир путин, общество