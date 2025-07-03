https://ria.ru/20250703/putin-2027005306.html

Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир

Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир - РИА Новости, 03.07.2025

Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир

Президент России Владимир Путин согласился с утверждением, что "красота спасет мир". РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:34:00+03:00

2025-07-03T17:34:00+03:00

2025-07-03T17:34:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением, что "красота спасет мир". Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Глава компании по производству уходовой косметики "Эстилаб" Ирина Амосова рассказала президенту о фирме. Она поинтересовалась, правда ли, что "красота спасет мир". "Так и есть", - отреагировал Путин. Глава государства у стенда косметического бренда сообщил, что проведет в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После рассказа Амосовой, что компания привлекла МГУ и Сеченовский университет для вывода формулы для эффективности косметики, Путин пообещал помочь с продвижением продукции фирмы на рынок Соединенных Штатов. "Обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", - отметил президент.

https://ria.ru/20250703/putin-2026995967.html

россия

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россия, владимир путин