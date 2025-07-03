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Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир - РИА Новости, 03.07.2025
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17:34 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027005306.html
Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир
Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир - РИА Новости, 03.07.2025
Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир
Президент России Владимир Путин согласился с утверждением, что "красота спасет мир". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:34:00+03:00
2025-07-03T17:34:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением, что "красота спасет мир". Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Глава компании по производству уходовой косметики "Эстилаб" Ирина Амосова рассказала президенту о фирме. Она поинтересовалась, правда ли, что "красота спасет мир". "Так и есть", - отреагировал Путин. Глава государства у стенда косметического бренда сообщил, что проведет в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После рассказа Амосовой, что компания привлекла МГУ и Сеченовский университет для вывода формулы для эффективности косметики, Путин пообещал помочь с продвижением продукции фирмы на рынок Соединенных Штатов. "Обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", - отметил президент.
https://ria.ru/20250703/putin-2026995967.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир

Путин поддержал утверждение, что красота спасет мир

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением, что "красота спасет мир".
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Глава компании по производству уходовой косметики "Эстилаб" Ирина Амосова рассказала президенту о фирме. Она поинтересовалась, правда ли, что "красота спасет мир".
"Так и есть", - отреагировал Путин.
Глава государства у стенда косметического бренда сообщил, что проведет в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После рассказа Амосовой, что компания привлекла МГУ и Сеченовский университет для вывода формулы для эффективности косметики, Путин пообещал помочь с продвижением продукции фирмы на рынок Соединенных Штатов.
"Обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в национальном центре Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов
17:12
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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