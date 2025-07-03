Путин согласился с утверждением, что красота спасет мир
Путин поддержал утверждение, что красота спасет мир
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с утверждением, что "красота спасет мир".
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Глава компании по производству уходовой косметики "Эстилаб" Ирина Амосова рассказала президенту о фирме. Она поинтересовалась, правда ли, что "красота спасет мир".
"Так и есть", - отреагировал Путин.
Глава государства у стенда косметического бренда сообщил, что проведет в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После рассказа Амосовой, что компания привлекла МГУ и Сеченовский университет для вывода формулы для эффективности косметики, Путин пообещал помочь с продвижением продукции фирмы на рынок Соединенных Штатов.
"Обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", - отметил президент.