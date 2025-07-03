Рейтинг@Mail.ru
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 03.07.2025 (обновлено: 17:18 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2026995967.html
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов - РИА Новости, 03.07.2025
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов
Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов "Знай наших" взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:12:00+03:00
2025-07-03T17:18:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027003586_0:112:3166:1893_1920x0_80_0_0_74af8a1e977c48058b55fb13f9b20403.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов "Знай наших" взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за производство альтернативы известным газированным напиткам с добавлением сахара. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Основатель компании лимонадов Lapochka Антон Балыклов рассказал президенту о полезных лимонадах с добавление сока и газированной воды, которые стали альтернативой газировкам. "Отлично", - отреагировал Путин. "А можно с собой взять? Попробовать?" - добавил глава государства. Он получил утвердительный ответ и передал своим помощникам баночку с напитком. Путина также заинтересовал напиток со вкусом манго и чили. По словам основателя компании, такое сочетание вкусов нравится не всем, но является запоминающимся. "Это вместо всяких энергетических напитков", - отметил президент. Кроме того, основатель компании по производству натуральных лимонадов сообщил президенту о планах начать производство напитков с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина и пообещал прислать Путину баночку нового напитка на пробу.
https://ria.ru/20250504/putin-2014893842.html
https://ria.ru/20250625/rospotrebnadzor-2025235715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027003586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46f96114ae52accf256c9eb6fec75204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов

Путин на выставке брендов "Знай наших" взял попробовать домашний лимонад

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в национальном центре Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов "Знай наших" взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за производство альтернативы известным газированным напиткам с добавлением сахара.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Основатель компании лимонадов Lapochka Антон Балыклов рассказал президенту о полезных лимонадах с добавление сока и газированной воды, которые стали альтернативой газировкам.
В гостях у Путина - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов
4 мая, 15:33
"Отлично", - отреагировал Путин.
"А можно с собой взять? Попробовать?" - добавил глава государства.
Он получил утвердительный ответ и передал своим помощникам баночку с напитком.
Путина также заинтересовал напиток со вкусом манго и чили. По словам основателя компании, такое сочетание вкусов нравится не всем, но является запоминающимся.
"Это вместо всяких энергетических напитков", - отметил президент.
Кроме того, основатель компании по производству натуральных лимонадов сообщил президенту о планах начать производство напитков с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина и пообещал прислать Путину баночку нового напитка на пробу.
Лимонад со льдом - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад
25 июня, 03:03
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала