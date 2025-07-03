https://ria.ru/20250703/putin-2026995967.html
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов - РИА Новости, 03.07.2025
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов
Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов "Знай наших" взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:12:00+03:00
2025-07-03T17:12:00+03:00
2025-07-03T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов "Знай наших" взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за производство альтернативы известным газированным напиткам с добавлением сахара. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Основатель компании лимонадов Lapochka Антон Балыклов рассказал президенту о полезных лимонадах с добавление сока и газированной воды, которые стали альтернативой газировкам. "Отлично", - отреагировал Путин. "А можно с собой взять? Попробовать?" - добавил глава государства. Он получил утвердительный ответ и передал своим помощникам баночку с напитком. Путина также заинтересовал напиток со вкусом манго и чили. По словам основателя компании, такое сочетание вкусов нравится не всем, но является запоминающимся. "Это вместо всяких энергетических напитков", - отметил президент. Кроме того, основатель компании по производству натуральных лимонадов сообщил президенту о планах начать производство напитков с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина и пообещал прислать Путину баночку нового напитка на пробу.
https://ria.ru/20250504/putin-2014893842.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин взял попробовать лимонад на выставке российских брендов
Путин на выставке брендов "Знай наших" взял попробовать домашний лимонад
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке российских брендов "Знай наших" взял попробовать баночку натурального лимонада, похвалив основателя компании за производство альтернативы известным газированным напиткам с добавлением сахара.
Путин
в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Основатель компании лимонадов Lapochka Антон Балыклов рассказал президенту о полезных лимонадах с добавление сока и газированной воды, которые стали альтернативой газировкам.
"Отлично", - отреагировал Путин.
"А можно с собой взять? Попробовать?" - добавил глава государства.
Он получил утвердительный ответ и передал своим помощникам баночку с напитком.
Путина также заинтересовал напиток со вкусом манго и чили. По словам основателя компании, такое сочетание вкусов нравится не всем, но является запоминающимся.
"Это вместо всяких энергетических напитков", - отметил президент.
Кроме того, основатель компании по производству натуральных лимонадов сообщил президенту о планах начать производство напитков с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина и пообещал прислать Путину баночку нового напитка на пробу.