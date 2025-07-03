https://ria.ru/20250703/putin-2026991631.html

Путин покинул форум АСИ, пошутив, что Трамп обидится на опоздание

Путин покинул форум АСИ, пошутив, что Трамп обидится на опоздание - РИА Новости, 03.07.2025

Путин покинул форум АСИ, пошутив, что Трамп обидится на опоздание

Президент России Владимир Путин, покидая пленарное заседание форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" перед разговором с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 03.07.2025

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2025-07-03T17:35:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, покидая пленарное заседание форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" перед разговором с президентом США Дональдом Трампом, извинился перед участниками форума и сказал, что ему неловко заставлять себя ждать. Путин на пленарном заседании форума сообщил о намеченном у него протокольном мероприятии, речь идет о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся ещё. Спасибо вам большое, удачи", - сказал Путин. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/tramp-2026980253.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Неловко заставлять себя ждать, обидится еще" – Путин о предстоящем разговоре с Трампом "Неловко заставлять себя ждать, обидится еще". Такими словами Путин завершил общение с участниками форума АСИ. 2025-07-03T17:04 true PT0M20S

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Наталья Макарова

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, агентство стратегических инициатив (аси)