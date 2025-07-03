https://ria.ru/20250703/putin-2026991631.html
Путин покинул форум АСИ, пошутив, что Трамп обидится на опоздание
Путин покинул форум АСИ, пошутив, что Трамп обидится на опоздание - РИА Новости, 03.07.2025
Путин покинул форум АСИ, пошутив, что Трамп обидится на опоздание
Президент России Владимир Путин, покидая пленарное заседание форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" перед разговором с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:04:00+03:00
2025-07-03T17:04:00+03:00
2025-07-03T17:35:00+03:00
россия
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владимир путин
дональд трамп
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, покидая пленарное заседание форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" перед разговором с президентом США Дональдом Трампом, извинился перед участниками форума и сказал, что ему неловко заставлять себя ждать. Путин на пленарном заседании форума сообщил о намеченном у него протокольном мероприятии, речь идет о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся ещё. Спасибо вам большое, удачи", - сказал Путин. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
https://ria.ru/20250703/tramp-2026980253.html
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"Неловко заставлять себя ждать, обидится еще" – Путин о предстоящем разговоре с Трампом
"Неловко заставлять себя ждать, обидится еще". Такими словами Путин завершил общение с участниками форума АСИ.
2025-07-03T17:04
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PT0M20S
РИА Новости
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин покинул форум АСИ, пошутив, что Трамп обидится на опоздание
Прощаясь с участниками форума АСИ Путин пошутил, что Трамп обидится на опоздание