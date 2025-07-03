Путин, говоря о робототехнике, напомнил о трех законах Азимова
Путин: главное, чтобы робот не наносил вреда человеку
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии роботехники, напомнил о "трех законах" писателя Айзека Азимова: главное, чтобы робот не наносил вреда человеку.
"В целом, любой шаг в этом направлении в целом эту сферу деятельности насыщает дополнительными технологиями, дополнительными идеями. Это очень важно. Тем более с использованием искусственного интеллекта это будет развиваться и развивается самым интересным, быстрым образом. Здесь важно только одно, об этом уже когда-то сказал американский фантаст в своей книжке "Хоровод", по-моему, еще в сороковых годах, 42-м или 43-м году. Кстати, он русского, российского происхождения: "Главное, чтобы робот не наносил вреда человеку", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.