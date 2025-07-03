https://ria.ru/20250703/putin-2026986473.html

Путин, говоря о робототехнике, напомнил о трех законах Азимова

Путин, говоря о робототехнике, напомнил о трех законах Азимова - РИА Новости, 03.07.2025

Путин, говоря о робототехнике, напомнил о трех законах Азимова

Президент России Владимир Путин, говоря о развитии роботехники, напомнил о "трех законах" писателя Айзека Азимова: главное, чтобы робот не наносил вреда... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:56:00+03:00

2025-07-03T16:56:00+03:00

2025-07-03T17:03:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

айзек азимов

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии роботехники, напомнил о "трех законах" писателя Айзека Азимова: главное, чтобы робот не наносил вреда человеку. "В целом, любой шаг в этом направлении в целом эту сферу деятельности насыщает дополнительными технологиями, дополнительными идеями. Это очень важно. Тем более с использованием искусственного интеллекта это будет развиваться и развивается самым интересным, быстрым образом. Здесь важно только одно, об этом уже когда-то сказал американский фантаст в своей книжке "Хоровод", по-моему, еще в сороковых годах, 42-м или 43-м году. Кстати, он русского, российского происхождения: "Главное, чтобы робот не наносил вреда человеку", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026986132.html

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технологии, россия, владимир путин, айзек азимов