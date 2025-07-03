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Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах - РИА Новости, 03.07.2025
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16:48 03.07.2025 (обновлено: 16:49 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2026982265.html
Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах
Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах - РИА Новости, 03.07.2025
Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах
Все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках возвращения земель в сельхозоборот будут распространены на новые регионы РФ, заявил президент России... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:48:00+03:00
2025-07-03T16:49:00+03:00
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках возвращения земель в сельхозоборот будут распространены на новые регионы РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу обратить внимание, что у нас существует отдельная госпрограмма по возврату земель в сельхозоборот. И с этого года наши исторические территории, в том числе и Запорожская область, присоединяются к этой программе, то есть на них, на эти территории, в том числе и на Запорожье, будут распространены условия и все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках программ возвращения земли в сельхозоборот", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов РФ представляют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
https://ria.ru/20250513/selkhozproizvoditeli--2016707197.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир путин, экономика
Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах

Путин: в новых регионах заработают все инструменты помощи сельхозпроизводителям

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках возвращения земель в сельхозоборот будут распространены на новые регионы РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу обратить внимание, что у нас существует отдельная госпрограмма по возврату земель в сельхозоборот. И с этого года наши исторические территории, в том числе и Запорожская область, присоединяются к этой программе, то есть на них, на эти территории, в том числе и на Запорожье, будут распространены условия и все инструменты поддержки сельхозпроизводителей в рамках программ возвращения земли в сельхозоборот", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм
13 мая, 16:08
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов РФ представляют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о жульничестве западных сельхозпроизводителей
13 мая, 15:44
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинЭкономика
 
 
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