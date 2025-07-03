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Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин

Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025

Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин

Новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:37:00+03:00

2025-07-03T16:37:00+03:00

2025-07-03T16:37:00+03:00

россия

москва

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

технологии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, несколько лет назад там, когда еще общались достаточно активно с европейскими лидерами, один из этих лидеров мне сказал: как-то вот мы очень разочарованы тем, как Россия борется с... пожарами в Сибири. Я говорю: ты там был? Только на самолете 700 километров или тысячу в одну сторону и в другую. Это все равно, что золотом сверху пыль поливать. Понимаете, а вот новые технологии, они будут нам позволять приближаться к решению этих задач", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

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россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии