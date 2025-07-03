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Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
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16:37 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026978409.html
Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин
Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин
Новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:37:00+03:00
2025-07-03T16:37:00+03:00
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, несколько лет назад там, когда еще общались достаточно активно с европейскими лидерами, один из этих лидеров мне сказал: как-то вот мы очень разочарованы тем, как Россия борется с... пожарами в Сибири. Я говорю: ты там был? Только на самолете 700 километров или тысячу в одну сторону и в другую. Это все равно, что золотом сверху пыль поливать. Понимаете, а вот новые технологии, они будут нам позволять приближаться к решению этих задач", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
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россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
Новые технологии помогут в борьбе с пожарами в Сибири, заявил Путин

Путин: новые технологии помогут в борьбе с лесными пожарами в Сибири

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, несколько лет назад там, когда еще общались достаточно активно с европейскими лидерами, один из этих лидеров мне сказал: как-то вот мы очень разочарованы тем, как Россия борется с... пожарами в Сибири. Я говорю: ты там был? Только на самолете 700 километров или тысячу в одну сторону и в другую. Это все равно, что золотом сверху пыль поливать. Понимаете, а вот новые технологии, они будут нам позволять приближаться к решению этих задач", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
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РоссияМоскваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Технологии
 
 
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