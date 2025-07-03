https://ria.ru/20250703/putin-2026976514.html

Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом

Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом - РИА Новости, 03.07.2025

Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом

Президент России Владимир Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:33:00+03:00

2025-07-03T16:33:00+03:00

2025-07-03T16:33:00+03:00

россия

запорожская область

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026959487_0:182:3271:2022_1920x0_80_0_0_6f53e602c23df95939cdde311b313a35.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом. "Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество