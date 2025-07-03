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Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом - РИА Новости, 03.07.2025
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16:33 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026976514.html
Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом
Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом - РИА Новости, 03.07.2025
Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом
Президент России Владимир Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:33:00+03:00
2025-07-03T16:33:00+03:00
россия
запорожская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом. "Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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россия
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россия, запорожская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), общество
Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество
Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом

Путин: Запорожская область является исторически российским регионом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Запорожскую область исторически российским регионом.
"Прежде всего хочу сказать, что в наших исторических регионах, в том числе в Запорожской области, конечно, сельхозпроизводство было традиционно сильной отраслью", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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РоссияЗапорожская областьВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
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