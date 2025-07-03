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Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг - РИА Новости, 03.07.2025
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16:32 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026975977.html
Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг
Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг - РИА Новости, 03.07.2025
Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг
Президент России Владимир Путин рассказал, что губернаторы некоторых субъектов Федерации начали жаловаться ему на то, что не хватает электроэнергии для развития РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:32:00+03:00
2025-07-03T16:32:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что губернаторы некоторых субъектов Федерации начали жаловаться ему на то, что не хватает электроэнергии для развития регионов из-за майнинга, в связи с чем были приняты определенные решения в этой сфере. "Мы совсем недавно радовались тому, что у нас профицит на электроэнергию в некоторых регионах, там начали активно майнингом заниматься. И губернаторы мне начали жаловаться, что им не хватает электроэнергии уже для развития соответствующих регионов. Мы вынуждены были принять определенные решения в сфере майнинга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг

Путин: губернаторы жалуются на нехватку электроэнергии в регионах из-за майнинга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что губернаторы некоторых субъектов Федерации начали жаловаться ему на то, что не хватает электроэнергии для развития регионов из-за майнинга, в связи с чем были приняты определенные решения в этой сфере.
«
"Мы совсем недавно радовались тому, что у нас профицит на электроэнергию в некоторых регионах, там начали активно майнингом заниматься. И губернаторы мне начали жаловаться, что им не хватает электроэнергии уже для развития соответствующих регионов. Мы вынуждены были принять определенные решения в сфере майнинга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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