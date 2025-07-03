https://ria.ru/20250703/putin-2026975977.html

Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг

Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг - РИА Новости, 03.07.2025

Путин рассказал о жалобах губернаторов на майнинг

Президент России Владимир Путин рассказал, что губернаторы некоторых субъектов Федерации начали жаловаться ему на то, что не хватает электроэнергии для развития РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:32:00+03:00

2025-07-03T16:32:00+03:00

2025-07-03T16:32:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что губернаторы некоторых субъектов Федерации начали жаловаться ему на то, что не хватает электроэнергии для развития регионов из-за майнинга, в связи с чем были приняты определенные решения в этой сфере. "Мы совсем недавно радовались тому, что у нас профицит на электроэнергию в некоторых регионах, там начали активно майнингом заниматься. И губернаторы мне начали жаловаться, что им не хватает электроэнергии уже для развития соответствующих регионов. Мы вынуждены были принять определенные решения в сфере майнинга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250604/mayning-2020760645.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)