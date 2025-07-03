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Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность - РИА Новости, 03.07.2025
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16:31 03.07.2025 (обновлено: 16:40 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2026975778.html
Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность
Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень внедрения робототехники в промышленность РФ пока низкий, его надо повышать. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:31:00+03:00
2025-07-03T16:40:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
технологии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень внедрения робототехники в промышленность РФ пока низкий, его надо повышать."Одно из важнейших направлений - это внедрение робототехники в экономику, в промышленность России. Вы знаете об этом, мы всё время об этом говорим. Уровень роботизации российской экономики, российской промышленности, к сожалению, пока довольно низкий. Это одно из ключевых направлений нашего развития. Здесь и в известной степени решение кадровой проблемы, здесь и решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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россия, владимир путин, экономика, технологии
Россия, Владимир Путин, Экономика, Технологии
Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность

Путин: уровень внедрения робототехники в промышленность остается низким

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень внедрения робототехники в промышленность РФ пока низкий, его надо повышать.
"Одно из важнейших направлений - это внедрение робототехники в экономику, в промышленность России. Вы знаете об этом, мы всё время об этом говорим. Уровень роботизации российской экономики, российской промышленности, к сожалению, пока довольно низкий. Это одно из ключевых направлений нашего развития. Здесь и в известной степени решение кадровой проблемы, здесь и решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин пообещал передать Трампу привет от участников форума АСИ
16:39
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаТехнологии
 
 
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