https://ria.ru/20250703/putin-2026975778.html

Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность

Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность - РИА Новости, 03.07.2025

Путин призвал повысить уровень внедрения робототехники в промышленность

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень внедрения робототехники в промышленность РФ пока низкий, его надо повышать. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:31:00+03:00

2025-07-03T16:31:00+03:00

2025-07-03T16:40:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

технологии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень внедрения робототехники в промышленность РФ пока низкий, его надо повышать."Одно из важнейших направлений - это внедрение робототехники в экономику, в промышленность России. Вы знаете об этом, мы всё время об этом говорим. Уровень роботизации российской экономики, российской промышленности, к сожалению, пока довольно низкий. Это одно из ключевых направлений нашего развития. Здесь и в известной степени решение кадровой проблемы, здесь и решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026978939.html

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россия, владимир путин, экономика, технологии