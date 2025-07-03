https://ria.ru/20250703/putin-2026975026.html

Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики

Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики - РИА Новости, 03.07.2025

Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики

Президент России Владимир Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики, отметив, что на него хотят выйти представители всех стран. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:30:00+03:00

2025-07-03T16:30:00+03:00

2025-07-03T16:30:00+03:00

экономика

технологии

россия

благовещенск

москва

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики, отметив, что на него хотят выйти представители всех стран. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич рассказал Путину о планах по созданию центр компетенций по развитию экспорта в Благовещенске, чтобы российские предприниматели могли активнее выходить на китайский рынок. "Рынок огромный... Во всем мире все хотят выйти на китайский рынок", - отреагировал глава государства. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти. -0-

https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html

россия

благовещенск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, благовещенск, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)