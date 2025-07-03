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Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики - РИА Новости, 03.07.2025
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16:30 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026975026.html
Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики
Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики - РИА Новости, 03.07.2025
Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики
Президент России Владимир Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики, отметив, что на него хотят выйти представители всех стран. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:30:00+03:00
2025-07-03T16:30:00+03:00
экономика
технологии
россия
благовещенск
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики, отметив, что на него хотят выйти представители всех стран. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич рассказал Путину о планах по созданию центр компетенций по развитию экспорта в Благовещенске, чтобы российские предприниматели могли активнее выходить на китайский рынок. "Рынок огромный... Во всем мире все хотят выйти на китайский рынок", - отреагировал глава государства. Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти. -0-
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экономика, технологии, россия, благовещенск, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Благовещенск, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики

Путин отметил привлекательность китайского рынка: весь мир хочет на него выйти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики, отметив, что на него хотят выйти представители всех стран.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич рассказал Путину о планах по созданию центр компетенций по развитию экспорта в Благовещенске, чтобы российские предприниматели могли активнее выходить на китайский рынок.
«
"Рынок огромный... Во всем мире все хотят выйти на китайский рынок", - отреагировал глава государства.
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияБлаговещенскМоскваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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