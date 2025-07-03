Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики
Путин отметил привлекательность китайского рынка: весь мир хочет на него выйти
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил привлекательность китайского рынка для мировой экономики, отметив, что на него хотят выйти представители всех стран.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич рассказал Путину о планах по созданию центр компетенций по развитию экспорта в Благовещенске, чтобы российские предприниматели могли активнее выходить на китайский рынок.
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"Рынок огромный... Во всем мире все хотят выйти на китайский рынок", - отреагировал глава государства.
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти. -0-