https://ria.ru/20250703/putin-2026972095.html

Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики

Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики - РИА Новости, 03.07.2025

Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно действовать рационально, используя воду как ресурс развития экономики РФ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:24:00+03:00

2025-07-03T16:24:00+03:00

2025-07-03T16:24:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно действовать рационально, используя воду как ресурс развития экономики РФ. "Точно совершенно нужно действовать в высшей степени рационально... Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, вроде бы, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026971452.html

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экономика, россия, владимир путин