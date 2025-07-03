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Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики - РИА Новости, 03.07.2025
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16:24 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026972095.html
Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики
Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно действовать рационально, используя воду как ресурс развития экономики РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:24:00+03:00
2025-07-03T16:24:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно действовать рационально, используя воду как ресурс развития экономики РФ. "Точно совершенно нужно действовать в высшей степени рационально... Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, вроде бы, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики

Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно действовать рационально, используя воду как ресурс развития экономики РФ.
"Точно совершенно нужно действовать в высшей степени рационально... Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, вроде бы, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин назвал водные ресурсы богатством России
16:22
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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