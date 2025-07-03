Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики
Путин призвал использовать воду как ресурс развития экономики России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно действовать рационально, используя воду как ресурс развития экономики РФ.
"Точно совершенно нужно действовать в высшей степени рационально... Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, вроде бы, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.