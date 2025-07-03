https://ria.ru/20250703/putin-2026971452.html
Путин назвал водные ресурсы богатством России
Путин назвал водные ресурсы богатством России - РИА Новости, 03.07.2025
Путин назвал водные ресурсы богатством России
Президент РФ Владимир Путин назвал водные ресурсы огромным богатством России, заявив, что у страны в плане обеспеченности водой есть большие конкурентные... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:22:00+03:00
2025-07-03T16:22:00+03:00
2025-07-03T16:26:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал водные ресурсы огромным богатством России, заявив, что у страны в плане обеспеченности водой есть большие конкурентные преимущества. "Действительно, это (водные ресурсы РФ – ред.) - огромное богатство России. И у нас в этом смысле большие конкурентные преимущества", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
https://ria.ru/20250703/putin-2026960290.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин назвал водные ресурсы богатством России
Путин назвал водные ресурсы огромным богатством России