https://ria.ru/20250703/putin-2026970363.html
Путин пообещал, что мордовские игрушки украсят "Елку желаний"
Путин пообещал, что мордовские игрушки украсят "Елку желаний" - РИА Новости, 03.07.2025
Путин пообещал, что мордовские игрушки украсят "Елку желаний"
Президент России Владимир Путин оценил изделия мордовского бренда Incrua по производству игрушек и пообещал, что они обязательно украсят "Елку желаний". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:17:00+03:00
2025-07-03T16:17:00+03:00
2025-07-03T16:17:00+03:00
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил изделия мордовского бренда Incrua по производству игрушек и пообещал, что они обязательно украсят "Елку желаний". Глава государства осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", где среди прочих были представлены изделия семейной компании Incrua, которая создает подарки, в том числе елочные игрушки. Основатель бренда Артур Салякаев рассказал президенту, что их игрушки создаются вручную и инкрустируются природными камнями. Путин обратил внимание на одну из елочных игрушек. "Это что такое?", - поинтересовался президент. Салякаев пояснил, что игрушка украшена природным минералом перитом, а другие изделия украшены жемчугом, горным хрусталем. "Очень красиво", - сказал Путин. Далее основатель бренда отметил участие президента в акции "Елка желаний", которая помогает исполнять детские мечты. "Мы были бы очень рады, если однажды на таких добрых елках, может быть, появились бы мордовские елочные игрушки", - поделился Салякаев. "Обязательно сделаем", - ответил президент. Также основатель компании рассказал, что производство игрушек – семейное дело, дочка Салякаева рисует эскизы для коллекций, а жена - финансовый директор. "Супруга, конечно, финансовый директор... Она занимает самую правильную позицию", - пошутил президент.
https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html
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Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших"
Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии.
Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
2025-07-03T16:17
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообещал, что мордовские игрушки украсят "Елку желаний"
Путин: мордовские новогодние игрушки украсят "Елку желаний"
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил изделия мордовского бренда Incrua по производству игрушек и пообещал, что они обязательно украсят "Елку желаний".
Глава государства осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", где среди прочих были представлены изделия семейной компании Incrua, которая создает подарки, в том числе елочные игрушки.
Основатель бренда Артур Салякаев рассказал президенту, что их игрушки создаются вручную и инкрустируются природными камнями. Путин
обратил внимание на одну из елочных игрушек. "Это что такое?", - поинтересовался президент. Салякаев пояснил, что игрушка украшена природным минералом перитом, а другие изделия украшены жемчугом, горным хрусталем.
"Очень красиво", - сказал Путин.
Далее основатель бренда отметил участие президента в акции "Елка желаний", которая помогает исполнять детские мечты. "Мы были бы очень рады, если однажды на таких добрых елках, может быть, появились бы мордовские елочные игрушки", - поделился Салякаев.
"Обязательно сделаем", - ответил президент.
Также основатель компании рассказал, что производство игрушек – семейное дело, дочка Салякаева рисует эскизы для коллекций, а жена - финансовый директор.
"Супруга, конечно, финансовый директор... Она занимает самую правильную позицию", - пошутил президент.