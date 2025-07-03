Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин
Путин: заявки со своими идеями в АСИ в 2025 году направили граждане 17 стран
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявки со своими идеями в АСИ в этом году направили граждане из 17 стран, заявил президент России Владимир Путин.
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"В целом, хочу отметить, что форум приобретает международный характер. В текущем году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
Президент отметил, что будет оказана поддержка в реализации всех важных начинаний, особенно, если они направлены на пользу России, укрепление доверия между гражданскими обществами, учеными, инженерами, теми людьми, которые работают в областях креативной экономики.
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.