https://ria.ru/20250703/putin-2026962044.html

Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин

Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025

Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин

Заявки со своими идеями в АСИ в этом году направили граждане из 17 стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:54:00+03:00

2025-07-03T15:54:00+03:00

2025-07-03T15:54:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

технологии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявки со своими идеями в АСИ в этом году направили граждане из 17 стран, заявил президент России Владимир Путин. "В целом, хочу отметить, что форум приобретает международный характер. В текущем году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Президент отметил, что будет оказана поддержка в реализации всех важных начинаний, особенно, если они направлены на пользу России, укрепление доверия между гражданскими обществами, учеными, инженерами, теми людьми, которые работают в областях креативной экономики. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026958912.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии