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Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
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15:54 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026962044.html
Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин
Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин
Заявки со своими идеями в АСИ в этом году направили граждане из 17 стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:54:00+03:00
2025-07-03T15:54:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявки со своими идеями в АСИ в этом году направили граждане из 17 стран, заявил президент России Владимир Путин. "В целом, хочу отметить, что форум приобретает международный характер. В текущем году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Президент отметил, что будет оказана поддержка в реализации всех важных начинаний, особенно, если они направлены на пользу России, укрепление доверия между гражданскими обществами, учеными, инженерами, теми людьми, которые работают в областях креативной экономики. Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
Форум АСИ приобретает международный характер, заявил Путин

Путин: заявки со своими идеями в АСИ в 2025 году направили граждане 17 стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявки со своими идеями в АСИ в этом году направили граждане из 17 стран, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В целом, хочу отметить, что форум приобретает международный характер. В текущем году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
Президент отметил, что будет оказана поддержка в реализации всех важных начинаний, особенно, если они направлены на пользу России, укрепление доверия между гражданскими обществами, учеными, инженерами, теми людьми, которые работают в областях креативной экономики.
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторы - Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Технологии
 
 
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