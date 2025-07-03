https://ria.ru/20250703/putin-2026960290.html
Путин назвал цель научных и технологических достижений
Путин назвал цель научных и технологических достижений - РИА Новости, 03.07.2025
Путин назвал цель научных и технологических достижений
Президент России Владимир Путин назвал повышение качества жизни граждан главным смыслом научных и технологических достижений. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:51:00+03:00
2025-07-03T15:51:00+03:00
2025-07-03T15:51:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал повышение качества жизни граждан главным смыслом научных и технологических достижений."В этой работе никогда прошу не забывать о том, что главный смысл создания научных, инженерных достижений, конечно, всех специальных экологических инициатив - это прежде всего повышение качества жизни граждан. И, может быть, в первую очередь, семей с детьми", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20250703/putin-2026958912.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал цель научных и технологических достижений
Путин: повышение качества жизни является целью технологических достижений