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Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
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15:48 03.07.2025 (обновлено: 15:49 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2026958912.html
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ
Общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:48:00+03:00
2025-07-03T15:49:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин."Высокая общественная миссия форума - служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные люди для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
https://ria.ru/20250703/putin-2026958555.html
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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Россия
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ

Путин: общественная миссия форума АСИ в том, чтобы раскрывать таланты россиян

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Высокая общественная миссия форума - служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные люди для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян
15:48
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинРоссия
 
 
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