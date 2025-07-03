https://ria.ru/20250703/putin-2026958912.html
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ
Общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:48:00+03:00
2025-07-03T15:48:00+03:00
2025-07-03T15:49:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Общественная миссия форума АСИ "Сильные люди для нового времени" заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин."Высокая общественная миссия форума - служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные люди для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
https://ria.ru/20250703/putin-2026958555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Россия
Путин рассказал об общественной миссии форума АСИ
Путин: общественная миссия форума АСИ в том, чтобы раскрывать таланты россиян