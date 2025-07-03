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Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян - РИА Новости, 03.07.2025
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15:48 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2026958555.html
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян
Важно сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:48:00+03:00
2025-07-03T15:48:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
россия
москва
экономика
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Важно сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом - то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования страны в меняющемся сложном и противоречивом мире", - сказал глава государства на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия, москва, экономика, общество
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Россия, Москва, Экономика, Общество
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян

Путин призвал сохранить идентичность и общие ценности россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Важно сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом - то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования страны в меняющемся сложном и противоречивом мире", - сказал глава государства на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
Путин: Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ
15:39
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинРоссияМоскваЭкономикаОбщество
 
 
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