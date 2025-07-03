https://ria.ru/20250703/putin-2026958555.html
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян
Важно сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:48:00+03:00
2025-07-03T15:48:00+03:00
2025-07-03T15:48:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
россия
москва
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Важно сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом - то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования страны в меняющемся сложном и противоречивом мире", - сказал глава государства на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
https://ria.ru/20250703/putin-2026954779.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия, москва, экономика, общество
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Россия, Москва, Экономика, Общество
Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян
Путин призвал сохранить идентичность и общие ценности россиян