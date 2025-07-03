https://ria.ru/20250703/putin-2026958555.html

Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян

Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян - РИА Новости, 03.07.2025

Путин призвал хранить идентичность и ценности россиян

Важно сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:48:00+03:00

2025-07-03T15:48:00+03:00

2025-07-03T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Важно сохранить то, что делает россиян единым народом - это идентичность и общие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом - то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования страны в меняющемся сложном и противоречивом мире", - сказал глава государства на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.

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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия, москва, экономика, общество