https://ria.ru/20250703/putin-2026957003.html
Путин призвал помочь небольшим бизнес-командам
Путин призвал помочь небольшим бизнес-командам - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал помочь небольшим бизнес-командам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подставить плечо небольшим, только стартующим научным и бизнес-командам. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:45:00+03:00
2025-07-03T15:45:00+03:00
2025-07-03T17:01:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подставить плечо небольшим, только стартующим научным и бизнес-командам."Чтобы добиться поставленных целей, обеспечить широкое и, подчеркну, повсеместное, сквозное внедрение перспективных разработок, нам с вами нужно поддержать не только отдельные крупные исследовательские центры и институты, но, как я не раз говорил, критически важно подставить плечо небольшим, ещё только стартующим научным и инженерным командам, школьным, студенческим коллективам, семейным", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20250703/putin-2026958912.html
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Путин о необходимости поддержки небольших научных и бизнес-команд
Путин о необходимости поддержки небольших научных и бизнес-команд.
2025-07-03T15:45
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал помочь небольшим бизнес-командам
Путин: нужно подставить плечо небольшим, только стартующим бизнес-командам
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подставить плечо небольшим, только стартующим научным и бизнес-командам.
"Чтобы добиться поставленных целей, обеспечить широкое и, подчеркну, повсеместное, сквозное внедрение перспективных разработок, нам с вами нужно поддержать не только отдельные крупные исследовательские центры и институты, но, как я не раз говорил, критически важно подставить плечо небольшим, ещё только стартующим научным и инженерным командам, школьным, студенческим коллективам, семейным", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".