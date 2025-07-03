https://ria.ru/20250703/putin-2026955830.html
Путин: многие российские продукты появляются на базе собственных разработок
Путин: многие российские продукты появляются на базе собственных разработок - РИА Новости, 03.07.2025
Путин: многие российские продукты появляются на базе собственных разработок
Многие российские продукты появляются на базе собственных разработок, власти РФ будут поддерживать такие начинания, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:42:00+03:00
2025-07-03T15:42:00+03:00
2025-07-03T15:50:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Многие российские продукты появляются на базе собственных разработок, власти РФ будут поддерживать такие начинания, сказал президент РФ Владимир Путин."Многие продукты появляются на базе собственных разработок, это чрезвычайно важно, это самое главное. Конечно, прежде всего, будем поддерживать вот такие начинания", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке национального центра "Россия" в Москве. Его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
https://ria.ru/20250703/putin-2026958912.html
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россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экономика
Путин: многие российские продукты появляются на базе собственных разработок
Путин: продукты РФ появляются на базе своих разработок, власти это поддержат