https://ria.ru/20250703/putin-2026954895.html

Путин: правительство видит усилия АСИ и "ВЭБ.РФ" по продвижению инициатив

Путин: правительство видит усилия АСИ и "ВЭБ.РФ" по продвижению инициатив - РИА Новости, 03.07.2025

Путин: правительство видит усилия АСИ и "ВЭБ.РФ" по продвижению инициатив

Правительство видит усилия Агентства стратегических инициатив, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и фонда "Росконгресс" в работе по продвижению... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:40:00+03:00

2025-07-03T15:40:00+03:00

2025-07-03T16:08:00+03:00

агентство стратегических инициатив (аси)

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство видит усилия Агентства стратегических инициатив, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и фонда "Росконгресс" в работе по продвижению инициатив и талантов, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин рассказал, что ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ, наиболее значимые идеи направляются в органы власти, а общественная миссия форума заключается в том, чтобы служить раскрытию талантов россиян."Конечно, не могу не отметить ту большую работу, которую проводят люди, занимающиеся этим видом деятельности как своим основным, это, прежде всего, АСИ, Внешэкономбанк. Хочу вас поблагодарить. Хочу сказать, что в правительстве видят ваши усилия, и в состоянии оценить. Мы вам все за это очень благодарны. Ну и, конечно, не могу вспомнить про "Росконгресс", который организует всю эту работу, технически", - сказал Путин во время пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.

https://ria.ru/20250703/putin-2026958912.html

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агентство стратегических инициатив (аси), экономика, россия, владимир путин