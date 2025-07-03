https://ria.ru/20250703/putin-2026954779.html

Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ

Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025

Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ

Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее значимые идеи направляются в органы... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:39:00+03:00

2025-07-03T15:39:00+03:00

2025-07-03T15:48:00+03:00

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026957162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aac85f00d83605be4b8f2916b5188af2.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее значимые идеи направляются в органы власти, сообщил президент России Владимир Путин."Ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей, их командам, лидерам предоставляется образовательная, методическая помощь, необходимая для дальнейшего развития, а 100 самых значимых инициатив направляются в правительство, министерства, ведомства, в регионы Российской Федерации для их использования при формулировании системных решений", - сказал глава государства на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20250703/putin-2026953132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ" Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ, наиболее значимые идеи направляются в органы власти, подчеркнул Путин. 2025-07-03T15:39 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия