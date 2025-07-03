https://ria.ru/20250703/putin-2026954779.html
Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ
Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ
Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее значимые идеи направляются в органы... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:39:00+03:00
2025-07-03T15:39:00+03:00
2025-07-03T15:48:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее значимые идеи направляются в органы власти, сообщил президент России Владимир Путин."Ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей, их командам, лидерам предоставляется образовательная, методическая помощь, необходимая для дальнейшего развития, а 100 самых значимых инициатив направляются в правительство, министерства, ведомства, в регионы Российской Федерации для их использования при формулировании системных решений", - сказал глава государства на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20250703/putin-2026953132.html
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Путин: "Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ"
Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ, наиболее значимые идеи направляются в органы власти, подчеркнул Путин.
2025-07-03T15:39
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о поддержке лучших инициатив в рамках форума АСИ
Путин: ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ