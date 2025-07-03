https://ria.ru/20250703/putin-2026953870.html

О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ

О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ - РИА Новости, 03.07.2025

О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ

Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди прочего российский лидер рассказал о развитии отечественных... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:36:00+03:00

2025-07-03T15:36:00+03:00

2025-07-03T17:51:00+03:00

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

тольятти

вэб.рф (вэб)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди прочего российский лидер рассказал о развитии отечественных брендов и инноваций, а также о новом модном тренде в развитии страны.Основные заявления президента — в материале РИА Новости.Развитие отечественных брендов"Наши новые бренды, что очень важно, — они в разных отраслях: <...> это и продукты питания, одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта"."Потому что какие-то названия с западной начинкой, они там хуже продаются, все смотрят оригинальное что-нибудь".Новое время для страны"Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России".Традиционная семья — модный тренд развития"Важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом, то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования в меняющемся, сложном и противоречивом мире".Сохранение природных богатств "Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно".Рывок в области БПЛА"Очень много интересных, креативных предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом"."Любой шаг в этом направлении в целом эту сферу деятельности насыщает дополнительными технологиями, идеями. <...> Здесь важно только одно — об этом уже когда-то сказал американский фантаст в своей книжке "Хоровод", по-моему, еще в 40-х годах, 42-м или 43-м году. Кстати, он русского, российского происхождения: "Главное, чтобы робот не наносил вреда человеку".Поддержка сельхозпроизводства в новых регионах"У нас существует отдельная госпрограмма по возврату земель в сельхозоборот. И с этого года наши исторические территории, в том числе Запорожская область, присоединяются к этой программе".Успехи АСИ"В текущем году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран. <...> Прежде всего мы приветствуем людей, которые переезжают и с хорошим образованием, хорошей подготовкой, желанием работать, жить здесь и воспитывать детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи".Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке наццентра "Россия" в Москве. Его организаторы — АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером мероприятия.

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Влада Икрамова

владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия, тольятти, вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс"