О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ
Развитие отечественных брендов
- Многие российские продукты появляются на базе собственных разработок.
"Наши новые бренды, что очень важно, — они в разных отраслях: <...> это и продукты питания, одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта".
- Российские творческие бизнес-инициативы выходят на международные рынки, и это радует.
- Отечественным брендам с российским именем легче продвигать продукцию за рубежом.
Новое время для страны
- России предстоит сделать колоссальный шаг вперед и запустить новый этап технологического развития.
- Для этого необходимо не только поддержать крупные исследовательские центры и институты, но и подставить плечо только стартующим научным и инженерным командам, школьным, студенческим и семейным коллективам.
Традиционная семья — модный тренд развития
- Большую традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии России.
"Важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом, то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования в меняющемся, сложном и противоречивом мире".
- Российские власти будут всячески поддерживать развитие направления семейного бизнеса.
Сохранение природных богатств
- Водные ресурсы — огромное богатство России, что дает стране конкурентные преимущества.
"Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно".
- Нельзя допускать уничтожения лесопосадок ради строительства коттеджей.
- При этом необходимо развивать ИЖС, но рационально подходить к решению этих задач.
- Новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Рывок в области БПЛА
- Россия совершает рывок в развитии беспилотников.
- Недавно в Тольятти прошло совещание, где приняли решения по поддержке этого направления.
"Очень много интересных, креативных предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом".
- Говоря о развитии робототехники, Путин напомнил о "трех законах" писателя Айзека Азимова.
"Любой шаг в этом направлении в целом эту сферу деятельности насыщает дополнительными технологиями, идеями. <...> Здесь важно только одно — об этом уже когда-то сказал американский фантаст в своей книжке "Хоровод", по-моему, еще в 40-х годах, 42-м или 43-м году. Кстати, он русского, российского происхождения: "Главное, чтобы робот не наносил вреда человеку".
Поддержка сельхозпроизводства в новых регионах
- Сельхозпроизводство в новых российских регионах — сильная отрасль еще с советских времен.
- На эти территории распространят все инструменты поддержки в рамках возвращения земель в сельхозоборот.
"У нас существует отдельная госпрограмма по возврату земель в сельхозоборот. И с этого года наши исторические территории, в том числе Запорожская область, присоединяются к этой программе".
Успехи АСИ
- России удалось выстроить уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства и экономики в целом, базирующийся на энергии общества.
- Общественная миссия форума — служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала россиян.
- Ежегодно тысячи лучших идей получают конкретную поддержку, а их командам предоставляют помощь для дальнейшего развития.
- Сто самых значимых инициатив направляются в правительство, министерства, ведомства и регионы для их использования при формулировании системных решений.
- Форум АСИ приобретает международный характер.