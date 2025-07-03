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О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
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15:36 03.07.2025 (обновлено: 17:51 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2026953870.html
О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ
О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ
Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди прочего российский лидер рассказал о развитии отечественных... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:36:00+03:00
2025-07-03T17:51:00+03:00
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
тольятти
вэб.рф (вэб)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди прочего российский лидер рассказал о развитии отечественных брендов и инноваций, а также о новом модном тренде в развитии страны.Основные заявления президента — в материале РИА Новости.Развитие отечественных брендов&quot;Наши новые бренды, что очень важно, — они в разных отраслях: &lt;...&gt; это и продукты питания, одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта&quot;."Потому что какие-то названия с западной начинкой, они там хуже продаются, все смотрят оригинальное что-нибудь".Новое время для страны"Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России".Традиционная семья — модный тренд развития&quot;Важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом, то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования в меняющемся, сложном и противоречивом мире&quot;.Сохранение природных богатств &quot;Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно&quot;.Рывок в области БПЛА&quot;Очень много интересных, креативных предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом&quot;.&quot;Любой шаг в этом направлении в целом эту сферу деятельности насыщает дополнительными технологиями, идеями. &lt;...&gt; Здесь важно только одно — об этом уже когда-то сказал американский фантаст в своей книжке &quot;Хоровод&quot;, по-моему, еще в 40-х годах, 42-м или 43-м году. Кстати, он русского, российского происхождения: &quot;Главное, чтобы робот не наносил вреда человеку&quot;.Поддержка сельхозпроизводства в новых регионах&quot;У нас существует отдельная госпрограмма по возврату земель в сельхозоборот. И с этого года наши исторические территории, в том числе Запорожская область, присоединяются к этой программе&quot;.Успехи АСИ"В текущем году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран. &lt;...&gt; Прежде всего мы приветствуем людей, которые переезжают и с хорошим образованием, хорошей подготовкой, желанием работать, жить здесь и воспитывать детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи".Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке наццентра "Россия" в Москве. Его организаторы — АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером мероприятия.
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россия
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Влада Икрамова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Путин об уникальном механизме развития России
Путин на форуме Агентства стратегических инициатив заявил, что России удалось выстроить уникальный механизм развития страны, построенный на энергии общества.
2025-07-03T15:36
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PT0M30S
Путин знакомится с продукцией российских брендов
Владимир Путин ознакомился с продукцией 12 торговых марок. В частности, главе государства представили продукцию семейных брендов одежды «Лён и семья» и Lory tots, компании INCRUA, производящей предметы интерьера ручной работы, бренда «Антихрупкость», специализирующегося на изделиях из фарфора. Компания INVENTORUS из Москвы показала аналитическую платформу для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта «Никола». Кроме того, свою продукцию показали бренды «Аморант» и «Эконад», WaybotRobotics, «Дикая Сибирь», Lapochka drinks, De_Code и Weiss.
2025-07-03T15:36
true
PT1M48S
Путин о необходимости поддержки небольших научных и бизнес-команд
Путин о необходимости поддержки небольших научных и бизнес-команд.
2025-07-03T15:36
true
PT0M59S
Путин о модном тренде в развитии России
Большую традиционную семью нужно сделать модным трендом в развитии России, убежден Владимир Путин.
2025-07-03T15:36
true
PT0M39S
Путин: "Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ"
Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ, наиболее значимые идеи направляются в органы власти, подчеркнул Путин.
2025-07-03T15:36
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия, тольятти, вэб.рф (вэб), фонд "росконгресс"
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Тольятти, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Фонд "Росконгресс"

О поддержке российских брендов и инноваций: Путин выступил на форуме АСИ

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди прочего российский лидер рассказал о развитии отечественных брендов и инноваций, а также о новом модном тренде в развитии страны.
Основные заявления президента — в материале РИА Новости.

Развитие отечественных брендов

  • Многие российские продукты появляются на базе собственных разработок.
«

"Наши новые бренды, что очень важно, — они в разных отраслях: <...> это и продукты питания, одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Российские творческие бизнес-инициативы выходят на международные рынки, и это радует.
  • Отечественным брендам с российским именем легче продвигать продукцию за рубежом.
«
"Потому что какие-то названия с западной начинкой, они там хуже продаются, все смотрят оригинальное что-нибудь".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Новое время для страны

  • России предстоит сделать колоссальный шаг вперед и запустить новый этап технологического развития.
«
"Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Для этого необходимо не только поддержать крупные исследовательские центры и институты, но и подставить плечо только стартующим научным и инженерным командам, школьным, студенческим и семейным коллективам.

Традиционная семья — модный тренд развития

  • Большую традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии России.
«

"Важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом, то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность. Это важнейшие условия развития и существования в меняющемся, сложном и противоречивом мире".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Российские власти будут всячески поддерживать развитие направления семейного бизнеса.

Сохранение природных богатств

  • Водные ресурсы — огромное богатство России, что дает стране конкурентные преимущества.
«

"Если использовать воду именно как ресурс для развития экономики, то нужно исходить из того, что мы обеспечены водой, с одной стороны, но, с другой стороны, она распределяется у нас неравномерно".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Нельзя допускать уничтожения лесопосадок ради строительства коттеджей.
  • При этом необходимо развивать ИЖС, но рационально подходить к решению этих задач.
  • Новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Рывок в области БПЛА

  • Россия совершает рывок в развитии беспилотников.
  • Недавно в Тольятти прошло совещание, где приняли решения по поддержке этого направления.
«

"Очень много интересных, креативных предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
«

"Любой шаг в этом направлении в целом эту сферу деятельности насыщает дополнительными технологиями, идеями. <...> Здесь важно только одно — об этом уже когда-то сказал американский фантаст в своей книжке "Хоровод", по-моему, еще в 40-х годах, 42-м или 43-м году. Кстати, он русского, российского происхождения: "Главное, чтобы робот не наносил вреда человеку".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Поддержка сельхозпроизводства в новых регионах

  • Сельхозпроизводство в новых российских регионах — сильная отрасль еще с советских времен.
  • На эти территории распространят все инструменты поддержки в рамках возвращения земель в сельхозоборот.
«

"У нас существует отдельная госпрограмма по возврату земель в сельхозоборот. И с этого года наши исторические территории, в том числе Запорожская область, присоединяются к этой программе".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Успехи АСИ

  • России удалось выстроить уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства и экономики в целом, базирующийся на энергии общества.
  • Общественная миссия форума — служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала россиян.
  • Ежегодно тысячи лучших идей получают конкретную поддержку, а их командам предоставляют помощь для дальнейшего развития.
  • Сто самых значимых инициатив направляются в правительство, министерства, ведомства и регионы для их использования при формулировании системных решений.
  • Форум АСИ приобретает международный характер.
«
"В текущем году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран. <...> Прежде всего мы приветствуем людей, которые переезжают и с хорошим образованием, хорошей подготовкой, желанием работать, жить здесь и воспитывать детей в той обстановке, которая, как они считают, является комфортной для укрепления семьи".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля на площадке наццентра "Россия" в Москве. Его организаторы — АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером мероприятия.
Агентство стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
АСИ выпустило памятку для иностранцев, желающих переехать в Россию
30 апреля, 17:47
 
Владимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияТольяттиВЭБ.РФ (ВЭБ)Фонд "Росконгресс"
 
 
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