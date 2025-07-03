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Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ
Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025
Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:13:00+03:00
2025-07-03T12:13:00+03:00
2025-07-03T16:46:00+03:00
политика
агентство стратегических инициатив (аси)
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что выступят и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям."Вы знаете, что АСИ тоже было в свое время создано по идее и инициативе президента, сейчас превратилась в такой достаточно сильный, мощный институт, который занимается вопросами развития нашей страны", — сказал Песков.
https://realty.ria.ru/20250625/rossija-2025321294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий песков, владимир путин, россия
Политика, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ
Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", — сказал Песков
журналистам.
Он отметил, что выступят и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям.
"Вы знаете, что АСИ тоже было в свое время создано по идее и инициативе президента, сейчас превратилась в такой достаточно сильный, мощный институт, который занимается вопросами развития нашей страны", — сказал Песков.