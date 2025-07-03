https://ria.ru/20250703/putin-2026906611.html

Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ

Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ - РИА Новости, 03.07.2025

Путин выступит на пленарной сессии форума АСИ

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:13:00+03:00

2025-07-03T12:13:00+03:00

2025-07-03T16:46:00+03:00

политика

агентство стратегических инициатив (аси)

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин примет участие в пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Будет выступление Путина", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что выступят и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также будут выступать менеджеры агентства по направлениям."Вы знаете, что АСИ тоже было в свое время создано по идее и инициативе президента, сейчас превратилась в такой достаточно сильный, мощный институт, который занимается вопросами развития нашей страны", — сказал Песков.

https://realty.ria.ru/20250625/rossija-2025321294.html

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Максим Зубков

политика, агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий песков, владимир путин, россия