https://ria.ru/20250703/putin--2026983349.html
Путин анонсировал разговор с Трампом
Путин анонсировал разговор с Трампом - РИА Новости, 03.07.2025
Путин анонсировал разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о намеченном у него протокольном мероприятии, речь идет о телефонном... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:51:00+03:00
2025-07-03T16:51:00+03:00
2025-07-03T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о намеченном у него протокольном мероприятии, речь идет о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
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агентство стратегических инициатив (аси), дональд трамп, владимир путин, сша, россия, в мире
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, В мире
Путин анонсировал разговор с Трампом
Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом