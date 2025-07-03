Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал разговор с Трампом - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 03.07.2025 (обновлено: 17:02 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin--2026983349.html
Путин анонсировал разговор с Трампом
Путин анонсировал разговор с Трампом - РИА Новости, 03.07.2025
Путин анонсировал разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о намеченном у него протокольном мероприятии, речь идет о телефонном... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:51:00+03:00
2025-07-03T17:02:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026967409_18:0:3659:2048_1920x0_80_0_0_5a44499208620583650dcc0c384413db.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о намеченном у него протокольном мероприятии, речь идет о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
https://ria.ru/20250629/vstrecha-2026135697.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026967409_590:0:3321:2048_1920x0_80_0_0_95629630d32aec8dc137697d55095bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
агентство стратегических инициатив (аси), дональд трамп, владимир путин, сша, россия, в мире
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, В мире
Путин анонсировал разговор с Трампом

Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил о намеченном у него протокольном мероприятии, речь идет о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", - сказал Путин на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Ушаков назвал условие для результативной встречи Путина и Трампа
29 июня, 13:42
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Дональд ТрампВладимир ПутинСШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала