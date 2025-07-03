https://ria.ru/20250703/putin--2026980447.html
Путин призвал бережно относиться к российским лесам
Путин призвал бережно относиться к российским лесам - РИА Новости, 03.07.2025
Путин призвал бережно относиться к российским лесам
Президент РФ Владимир Путин призвал бережно относиться к лесам России. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:44:00+03:00
2025-07-03T16:44:00+03:00
2025-07-03T16:44:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бережно относиться к лесам России. "Сейчас хочу обратиться ко всем, кто имеет так или иначе отношение к этому виду деятельности (сельхозпроизводству – ред.), и к руководителям муниципальных образований, субъектов федерации. Надо очень бережно относиться к тому, что нам досталось в наследство. И ни в коем случае не позволять уничтожать эти посадки (лесопосадки - ред.) для целей, которые имеют важное, но всё-таки второстепенное значение", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи нового времени". Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером форума.
https://ria.ru/20250703/putin-2026978409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия, общество
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Общество
Путин призвал бережно относиться к российским лесам
Президент РФ Владимир Путин призвал бережно относиться к лесам России