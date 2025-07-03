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Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону - РИА Новости, 03.07.2025
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16:18 03.07.2025 (обновлено: 18:10 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin--2026970958.html
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону - РИА Новости, 03.07.2025
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Президент Владимир Путин сообщил, что у него намечен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:18:00+03:00
2025-07-03T18:10:00+03:00
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что у него намечен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом."Я сегодня буду разговаривать с президентом США", — сказал глава государства во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".Выступая на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", Путин спросил, что передать президенту США. Один из присутствовавших попросил передать привет от участников мероприятия, и президент пообещал обязательно это сделать.Затем он покинул форум, извинившись перед собравшимися.&quot;Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся еще. Спасибо вам большое, удачи&quot;.Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2 и 3 июля на площадке наццентра "Россия" в Москве. Его организаторы — АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером мероприятия.
https://ria.ru/20250627/putin-2025909656.html
https://ria.ru/20250629/vstrecha-2026132720.html
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владимир путин, россия, сша, дональд трамп, в мире
Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону

Путин сообщил, что проведет сегодня телефонный разговор с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что у него намечен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
«
"Я сегодня буду разговаривать с президентом США", — сказал глава государства во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин рассказал об отношении к Трампу
27 июня, 18:04
Выступая на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", Путин спросил, что передать президенту США. Один из присутствовавших попросил передать привет от участников мероприятия, и президент пообещал обязательно это сделать.
Затем он покинул форум, извинившись перед собравшимися.
«

"Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся еще. Спасибо вам большое, удачи".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2 и 3 июля на площадке наццентра "Россия" в Москве. Его организаторы — АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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