https://ria.ru/20250703/putin--2026970958.html
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону - РИА Новости, 03.07.2025
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Президент Владимир Путин сообщил, что у него намечен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:18:00+03:00
2025-07-03T16:18:00+03:00
2025-07-03T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что у него намечен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом."Я сегодня буду разговаривать с президентом США", — сказал глава государства во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия".Выступая на пленарном заседании форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", Путин спросил, что передать президенту США. Один из присутствовавших попросил передать привет от участников мероприятия, и президент пообещал обязательно это сделать.Затем он покинул форум, извинившись перед собравшимися."Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся еще. Спасибо вам большое, удачи".Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2 и 3 июля на площадке наццентра "Россия" в Москве. Его организаторы — АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером мероприятия.
https://ria.ru/20250627/putin-2025909656.html
https://ria.ru/20250629/vstrecha-2026132720.html
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владимир путин, россия, сша, дональд трамп, в мире
Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Путин сообщил, что сегодня поговорит с Трампом по телефону
Путин сообщил, что проведет сегодня телефонный разговор с Трампом