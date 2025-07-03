https://ria.ru/20250703/ptenets-2027034961.html

Родившегося в ростовском парке птенца орлана назвали Трампом

Родившегося в ростовском парке птенца орлана назвали Трампом - РИА Новости, 03.07.2025

Родившегося в ростовском парке птенца орлана назвали Трампом

Птенец белоголового орлана, который впервые родился в зоопарке "Малинки" в Ростовской области в начале апреля, оказался самцом, его назвали Трампом, рассказала... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:55:00+03:00

2025-07-03T19:55:00+03:00

2025-07-03T19:55:00+03:00

ростовская область

сша

шахты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Птенец белоголового орлана, который впервые родился в зоопарке "Малинки" в Ростовской области в начале апреля, оказался самцом, его назвали Трампом, рассказала РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова. Ранее сообщалось, что в зоопарке "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, пара белоголовых орланов впервые стала родителями. По словам сотрудников зоопарка, птенец орланов после определения пола будет назван Трамп или Меланья в зависимости от пола - как символ потепления отношений между Россией и США. Белоголовый орлан является символом США, его изображение помещено на лицевую сторону государственной эмблемы страны. В четверг определился не только пол птенца, но и его имя. "Сегодня Трамп вылетел из гнезда, ознаменовав этим начало своей взрослой жизни. Несмотря на то, что Трампу почти 3 месяца, родители продолжают его защищать и активно заботиться", - рассказала Моргунова. Она добавила, что у птенца чёрное оперение, которое будет у него сохраняться до 4 лет, а затем он будет становиться в точности, как мама Лариса и папа Валера. Сейчас у птенца полностью мясной рацион, который ему очень нравится. По словам сотрудников зоопарка, родители его обожают - мама до последнего поднимала ему еду в гнездо, но киперов родители до сих пор не пускают в вольер. Трамп спокоен, рассудителен и очень внимателен - изучает обстановку и гостей парка, и проявляет готовность к взаимодействию, отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240917/briks-1973133046.html

ростовская область

сша

шахты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, сша, шахты