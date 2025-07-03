Родившегося в ростовском парке птенца орлана назвали Трампом
Родившийся в ростовском парке птенец орлана оказался самцом, его назвали Трампом
© Южный парк птиц Малинки/TelegramПтенец белоголового орлана в зоопарке "Малинки" в Ростовской области
Птенец белоголового орлана в зоопарке "Малинки" в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Птенец белоголового орлана, который впервые родился в зоопарке "Малинки" в Ростовской области в начале апреля, оказался самцом, его назвали Трампом, рассказала РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.
Ранее сообщалось, что в зоопарке "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, пара белоголовых орланов впервые стала родителями. По словам сотрудников зоопарка, птенец орланов после определения пола будет назван Трамп или Меланья в зависимости от пола - как символ потепления отношений между Россией и США. Белоголовый орлан является символом США, его изображение помещено на лицевую сторону государственной эмблемы страны. В четверг определился не только пол птенца, но и его имя.
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"Сегодня Трамп вылетел из гнезда, ознаменовав этим начало своей взрослой жизни. Несмотря на то, что Трампу почти 3 месяца, родители продолжают его защищать и активно заботиться", - рассказала Моргунова. Она добавила, что у птенца чёрное оперение, которое будет у него сохраняться до 4 лет, а затем он будет становиться в точности, как мама Лариса и папа Валера.
Сейчас у птенца полностью мясной рацион, который ему очень нравится. По словам сотрудников зоопарка, родители его обожают - мама до последнего поднимала ему еду в гнездо, но киперов родители до сих пор не пускают в вольер. Трамп спокоен, рассудителен и очень внимателен - изучает обстановку и гостей парка, и проявляет готовность к взаимодействию, отметила собеседница агентства.
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