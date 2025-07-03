https://ria.ru/20250703/protsess-2026851036.html

В РВИО рассказали, где могут провести процесс по преступлениям на Украине

В РВИО рассказали, где могут провести процесс по преступлениям на Украине - РИА Новости, 03.07.2025

В РВИО рассказали, где могут провести процесс по преступлениям на Украине

Международный процесс (трибунал) по аналогии с Нюрнбергским по результатам расследованных злодеяний и военных преступлений украинских неонацистов и их западных... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:26:00+03:00

2025-07-03T03:26:00+03:00

2025-07-03T03:26:00+03:00

киев

одесса

дзержинск (донецкая область)

российское военно-историческое общество (рвио)

брикс

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международный процесс (трибунал) по аналогии с Нюрнбергским по результатам расследованных злодеяний и военных преступлений украинских неонацистов и их западных пособников может пройти в Киеве или в Одессе, такое мнение высказал в беседе с корреспондентом РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в г. Дзержинск (Торецк)" ранее был представлен в Москве. "Несмотря на то, что украинцы хотели бы скрыть преступления и укрыть тех, кто их совершал, нами обнаружено множество свидетельств о них, уже большинство из них расследовано. В итоге после завершения СВО, после нашей победы, будет главный процесс, подобный Нюрнбергскому, может быть, Нюрнберг-2, который, возможно, станет Киевским процессом или Одесским процессом. На этом процессе предстанут, как главные преступники режима, так и преступники меньшего калибра. И будут дополнительные процессы в тех районах, где были совершены вот эти преступления", - сказал Мягков. Кроме того, собеседник агентства предложил создать единый орган по расследованию преступлений украинских неонацистов по аналогии с чрезвычайной государственной комиссией, созданной в конце 1942 года во время Великой Отечественной войны для расследования злодеяний нацистов и их пособников. Мягков заметил, что в эту комиссию, помимо силовиков, должны входить писатели, общественные и культурные деятели. В то же время историк обратил внимание, что Россию в работе международного трибунала (процесса) могут поддержать страны БРИКС и страны Глобального Юга, которые она считает дружественными.

https://ria.ru/20250701/fotovystavka-2026565573.html

https://ria.ru/20250701/vystavka-2026575618.html

киев

одесса

дзержинск (донецкая область)

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киев, одесса, дзержинск (донецкая область), российское военно-историческое общество (рвио), брикс