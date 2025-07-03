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В Кишиневе сторонники главы Гагаузии вышли на митинг у здания суда - РИА Новости, 03.07.2025
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09:28 03.07.2025 (обновлено: 09:48 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/protest--2026869178.html
В Кишиневе сторонники главы Гагаузии вышли на митинг у здания суда
В Кишиневе сторонники главы Гагаузии вышли на митинг у здания суда - РИА Новости, 03.07.2025
В Кишиневе сторонники главы Гагаузии вышли на митинг у здания суда
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:28:00+03:00
2025-07-03T09:48:00+03:00
евгения гуцул
майя санду
кишинев
молдавия
гагаузия
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/gutsul-2026574187.html
https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026623749.html
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Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор". Гуцул уже прибыла к зданию суда. Сторонники встретили ее аплодисментами, скандировали "Евгения, мы с тобой", передает корреспондент РИА Новости.
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евгения гуцул, майя санду, кишинев, молдавия, гагаузия, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Евгения Гуцул, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
В Кишиневе сторонники главы Гагаузии вышли на митинг у здания суда

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где продолжатся прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор".
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Гуцул назвала причину, почему власти Молдавии хотят ее посадить
1 июля, 16:58
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Экс-глава Минюста Молдавии прокомментировал ситуацию с Гуцул
1 июля, 22:04
 
Евгения ГуцулМайя СандуКишиневМолдавияГагаузияМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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