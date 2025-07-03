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Российские ученые создали новую модель для прогнозирования будущего - РИА Новости, 03.07.2025
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10:53 03.07.2025 (обновлено: 14:57 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/prognoz-2026888333.html
Российские ученые создали новую модель для прогнозирования будущего
Российские ученые создали новую модель для прогнозирования будущего - РИА Новости, 03.07.2025
Российские ученые создали новую модель для прогнозирования будущего
Российские ученые из ГУУ (Государственный университет управления) создали новую математическую модель на основе так называемой теории игр с природой факторов... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:53:00+03:00
2025-07-03T14:57:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 3 июля – РИА Новости. Российские ученые из ГУУ (Государственный университет управления) создали новую математическую модель на основе так называемой теории игр с природой факторов для прогнозирования тех или иных событий в будущем, сообщило Минобрнауки РФ. Благодаря использованию таких моделей можно принимать более взвешенные и эффективные решения практически в любых сферах использования, также с их помощью решается проблема нахождения эффективного решения, когда неизвестны все варианты развития событий. "Разработанная модель анализирует уже имеющиеся данные и на их основе прогнозирует будущие события, помогая принять наиболее эффективное решение. При этом результаты нашей модели до 10% лучше, чем используемые сегодня методики. А для крупных компаний и глобальных решений это значительные показатели", - заявили ученые.​​ Как пояснили РИА Новости сами разработчики, в данном случае "решается проблема нахождения эффективного решения, когда природа факторов нам неизвестна, то есть когда мы не знаем всех возможных вариантов развития событий и развитие событий не подчиняется классическим законам распределения случайных величин". Отмечается, что это новый подход на основе математических моделей теории вероятностей.
https://ria.ru/20250626/okean-2025637411.html
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технологии, россия, государственный университет управления
Хорошие новости, Технологии, Россия, Государственный университет управления
Российские ученые создали новую модель для прогнозирования будущего

В России создали новую математическую модель для прогнозирования будущего

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 июля – РИА Новости. Российские ученые из ГУУ (Государственный университет управления) создали новую математическую модель на основе так называемой теории игр с природой факторов для прогнозирования тех или иных событий в будущем, сообщило Минобрнауки РФ.
Благодаря использованию таких моделей можно принимать более взвешенные и эффективные решения практически в любых сферах использования, также с их помощью решается проблема нахождения эффективного решения, когда неизвестны все варианты развития событий.
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"Разработанная модель анализирует уже имеющиеся данные и на их основе прогнозирует будущие события, помогая принять наиболее эффективное решение. При этом результаты нашей модели до 10% лучше, чем используемые сегодня методики. А для крупных компаний и глобальных решений это значительные показатели", - заявили ученые.​​
Как пояснили РИА Новости сами разработчики, в данном случае "решается проблема нахождения эффективного решения, когда природа факторов нам неизвестна, то есть когда мы не знаем всех возможных вариантов развития событий и развитие событий не подчиняется классическим законам распределения случайных величин". Отмечается, что это новый подход на основе математических моделей теории вероятностей.
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