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Известный продюсер назвал истинную причину развода Пугачевой и Киркорова

Известный продюсер назвал истинную причину развода Пугачевой и Киркорова - РИА Новости, 03.07.2025

Известный продюсер назвал истинную причину развода Пугачевой и Киркорова

Чипсы, завод и скандал: продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что брак Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова разрушили финансы. По его словам, Примадонна вкладывала... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:20:00+03:00

2025-07-03T19:20:00+03:00

2025-07-03T19:20:00+03:00

шоубиз

филипп киркоров

алла пугачева

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Чипсы, завод и скандал: продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что брак Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова разрушили финансы. По его словам, Примадонна вкладывала гонорары мужа в рискованные бизнес-проекты, а когда артист узнал правду — грянул развод. Что же случилось на самом деле?Финансовый крах звездного бракаСпустя почти 20 лет после болезненного развода Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова всплывают новые шокирующие подробности. Продюсер Леонид Дзюник, близкий к семье в те годы, раскрыл истинную причину разрыва — вовсе не творческие разногласия или измены, а жесткий финансовый конфликт.По словам Дзюника, Киркоров долгое время не подозревал, что его многомиллионные гонорары уходят не на личные нужды, а в рискованные бизнес-проекты супруги. Все вскрылось, когда продюсер лично показал певцу документы. Деньги инвестировались в предприятия, которые так и не принесли прибыли."В какой-то момент Киркоров понял, или, скорее, я ему показал, что деньги, которые он зарабатывает и которые должны были идти на его личные нужды, уходят непонятно куда через финансового директора Пугачевой. Это и стало причиной скандала и последующего развода", – уверен Дзюник.Куда именно уходили финансы Филиппа Киркорова?Бизнес-империя Пугачевой: как амбициозные проекты разрушили брак с КиркоровымНа рубеже 2000-х годов Алла Пугачева, уже утвердившаяся как королева российской эстрады, решила расширить сферу своего влияния. Этот период ознаменовался ее активным выходом за пределы шоу-бизнеса в мир предпринимательства.Этот период также совпал с расцветом ее брака с Филиппом Киркоровым — казалось бы, идеального союза двух ярчайших звезд отечественной поп-сцены. Однако за фасадом публичного благополучия постепенно формировался серьезный конфликт, корни которого уходили не в творческие разногласия или личные обиды, а в принципиально разное отношение к финансам и бизнесу.Пугачева с характерной для нее масштабностью подошла к созданию собственной бизнес-империи. В течение нескольких лет вокруг нее сформировался целый конгломерат из одиннадцати различных компаний, охватывающих самые разные сферы деятельности. Наряду с ожидаемыми продюсерскими центрами и медиапроектами, в ее инвестиционный портфель вошли совершенно неожиданные для эстрадной дивы направления бизнеса.Особого внимания заслуживают два наиболее амбициозных и в то же время спорных проекта того периода. Первый — запуск производства чипсов под брендом "АБ", инициалы Аллы Борисовны, который должен был стать ее входом в пищевую промышленность. Второй — планы по приобретению целого промышленного предприятия, свидетельствующие о действительно грандиозных бизнес-амбициях певицы.Финансовая машина, обслуживающая эти проекты, работала по четко выверенной схеме. Все доходы артистов, включая солидные гонорары Киркорова, поступали в общий фонд, управляемый ближайшим окружением Пугачевой. Распределением средств занимался ее личный финансовый директор, а инвестиционные решения принимались без должного согласования с другими заинтересованными сторонами, включая самого Филиппа.Постепенно эта система стала давать сбои. Бизнес-проекты требовали все новых и новых вливаний, а ожидаемой отдачи не приносили. Критической точкой стал момент, когда Киркоров осознал истинные масштабы использования его личных заработков. По свидетельству Леонида Дзюника, именно демонстрация Филиппу конкретных документов, подтверждающих направление его средств на финансирование сомнительных предприятий, стала переломным моментом в отношениях.Этот финансовый конфликт оказался тем самым яблоком раздора, которое разрушило, казалось бы, идеальный союз. Он вскрыл целый пласт накопившихся проблем: отсутствие прозрачности в финансовых вопросах, разное видение бизнес-перспектив, а главное — принципиально различное понимание границ личного и общего в звездной семье.Денежные войны звездИстория, рассказанная продюсером Леонидом Дзюником, — лишь один фрагмент в сложной мозаике деловых и личных отношений Аллы Пугачевой, где деньги часто становились главным камнем преткновения. Этот эпизод не существует изолированно, он перекликается с другими громкими конфликтами, связанными с финансовыми амбициями Примадонны и ее окружения.Как отмечают источники, Пугачева всегда держала финансы под жестким контролем, а ее бизнес-решения часто вызывали вопросы даже у коллег. Например, продюсер Сергей Лавров в интервью упоминал, что после оплаты ее концерта мероприятие было отменено, а предложенная замена, выступление Киркорова, не компенсировала ни финансовых потерь, ни испорченной репутации организаторов. Этот случай, хоть и не связанный напрямую с разводом, демонстрирует, насколько сложными могли быть деловые отношения с Примадонной.“Чикаго” как точка невозвратаОсобую роль в истории развода сыграл провальный мюзикл "Чикаго", в который Киркоров вложил огромные средства, включая заемные. Когда проект провалился, долги стали расти, и Филипп, по данным СМИ, начал брать новые кредиты под поручительство Пугачевой. Со временем это переросло в систему, которая окончательно подорвала доверие между супругами.Интересно, что сам Киркоров впоследствии намекал на другие причины развода — например, свои измены. Однако, как отмечают близкие к паре источники, финансовые разногласия стали тем фундаментальным конфликтом, который сделал сохранение брака невозможным.После расставания в 2005 году Пугачева и Киркоров сохранили видимость дружеских отношений, но их финансовые пути окончательно разошлись. Примечательно, что позже Примадонна связала свою жизнь с Максимом Галкиным*, чьи бизнес-подходы, по слухам, тоже не всегда совпадали с ее методами.История, рассказанная Дзюником, добавляет в биографию Пугачевой почти детективный штрих. Оказывается, за кулисами звездного брака шла настоящая война за контроль над финансами, где сталкивались амбиции, недоверие и взаимные претензии. И если на сцене их дуэт казался идеальным, то в реальности он разбился не о творческие разногласия или измены, а о гораздо более прозаичные, но не менее разрушительные причины — деньги.*Признан в РФ иностранным агентом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

филипп киркоров, алла пугачева, россия